Kto traci na podatku cukrowym?

1 stycznia 2021 r. w Polsce wszedł w życie tzw. podatek cukrowy. To opłata od napojów z dodatkiem substancji o właściwościach słodzących oraz kofeiny lub tauryny w produkcie gotowym do spożycia.

Wysokość opłaty zależy od zawartości cukru w napoju. Maksymalnie to 1,2 zł w przeliczeniu na 1 litr.

Andrzej Gantner, wiceprezes Polskie Federacji Producentów Żywności jest zdania, że podatek cukrowy to szczególnie bulwersujący przykład zupełnego oderwania od realiów gospodarczych i siły nabywczej konsumentów w Polsce.

– Jego wysokość, sposób naliczania, sposób wprowadzenia, brak oceny skutków dla małych i średnich przedsiębiorstw były wielokrotnie podnoszone przez koalicję organizacji przedsiębiorców. Niestety liczne apele zarówno do premiera jak i prezydenta nie przyniosły żadnego efektu – tłumaczy.

Jak ocenia Paweł Kowalski, ekonomista Banku Pekao SA, negatywny wpływ podatku cukrowego na ekonomikę producentów słodzonych napojów bezalkoholowych wydaje się nieunikniony.

Silna zwyżka cenowa

- Badania przeprowadzone w krajach, które wprowadziły tę opłatę w przeszłości pokazują, że elastyczność cenowa popytu konsumentów w takich przypadkach oscylowała z niewielkimi odchyleniami wokół 1 (tzn. wzrost ceny napojów słodzonych o 10% skutkował spadkiem ich konsumpcji średnio o około 10%). Tymczasem w Polsce, w przypadku niektórych, dotychczas względnie tanich napojów o wysokiej zawartości cukru, wzrost cen detalicznych na początku stycznia sięgał 30-40%. Tak silna zwyżka musi być mocno odczuwalna dla konsumentów, co – przy wysokiej wrażliwości cenowej większej części społeczeństwa – nie może pozostać neutralne dla popytu - podkreśla Paweł Kowalski.

Jego zdaniem, skala nominalnych wzrostów cen większości napojów słodzonych świadczy o tym, że ich producenci w pierwszej reakcji na wejście podatku w życie przerzucili całkowicie lub niemal w pełni jego koszty na cenę finalnego produktu.

- W Polsce mamy do czynienia z jednym z najwyższych na świecie tego typu podatków. O tym, jak wysoka jest opłata cukrowa świadczy fakt, że na każdy 1 milion złotych wydany na cukier, odprowadzamy aż 6 milionów podatku do budżetu - podaje w stanowisku przesłanym do naszej redakcji system Coca-Cola w Polsce.

