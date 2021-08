Kubuś startuje z loterią dla dzieci

Kubuś, jako lider w kategorii soków, napojów i musów dla dzieci, chce być blisko nich podczas powrotu do szkół po wakacjach i po wymagającym poprzednim roku szkolnym.

Kubuś startuje z loterią dla dzieci. fot. mat. pras.

W ramach akcji Ekologiczna Nauka z Kubusiem, która wystartowała na początku sierpnia, konsumenci będą mogli wziąć udział w interesującej loterii, która stanowi okazję nie tylko do zabawy, ale także jest inspiracją do rozwoju.

Kubuś lubi zaskakiwać i wychodzić naprzeciw zarówno młodszym, jak i starszym dzieciom. Marka postanowiła umilić im trudny powrót do szkół po wakacyjnej beztrosce oraz wesprzeć w nauce poprzez zabawę, a także oderwać od ekranów komputerów, przed którymi w ubiegłym roku spędzali mnóstwo czasu podczas szkolnych zajęć online. Z tej okazji przygotowano specjalną akcję konsumencką w postaci loterii, w której można wygrać nagrody, będące szansą na powrót do klasycznych, dziecięcych rozrywek „offline”.

Zabawa polega na zakupie czterech produktów Kubusia. Każdy, kto dokona zakupu produktów objętych promocją, weźmie udział w losowaniu ciekawych nagród. Na zwycięzców czeka imponująca pula ponad 1100 niespodzianek. Osoby, które wezmą udział w loterii będą mogły same zdecydować, którymi nagrodami są zainteresowane. Do wyboru są łamigłówki logiczne z serii gier Smart Games i ekologiczne zestawy do przeprowadzania doświadczeń Green Science. Dodatkowo robiąc zakupy w sieci Netto będzie można wygrać drabinki pokojowe, a w sklepach Lidl - rowery. Losowania będą odbywały się co tydzień.

Promocja obejmuje wszystkie sklepy w Polsce. Otrzyma wsparcie w postaci materiałów POS oraz w kanale digital poprzez zaangażowanie influencerów.