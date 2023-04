Kujawianka Inter sp. z o.o., główna hurtownia piwa, wody, napojów i wina w województwie kujawsko-pomorskim, otworzyła w kwietniu lokalny oddział w Szczytnie. Mieści się on w Browarze Szczytno, należącym do Mazurskiej Manufaktury S.A., która od kilku miesięcy jest udziałowcem Kujawianki. Nowa firma na szczycieńskiej mapie oznacza nowe miejsca pracy dla mieszkańców regionu.

Kujawianka Inter otwiera oddział w Browarze Szczytno; fot. mat. pras.

Kujawianka w Browarze Szczytno

Kujawianka Inter sp. z o. o. działa na rynku od 1991 roku. Ma w ofercie napoje, piwa i alkohole mocne. Jest też trzecim największym dystrybutorem wody mineralnej w północnej Polsce. Hurtownia specjalizuje się w obsłudze sklepów, hoteli i restauracji. W ubiegłym roku wygenerowała obrót sięgający 25 mln złotych.

W grudniu 35 proc. udziałów Kujawianki Inter sp. z o.o. przejęła Mazurska Manufaktura S.A., lokalny producent kraftowych alkoholi mocnych oraz piw regionalnych. To część realizowanego od kilku miesięcy planu Spółki, która zmierza do konsolidowania rynku regionalnych producentów i dystrybutorów piwa oraz alkoholi mocnych. To recepta na galopujące wzrosty kosztów prowadzenia działalności na rynku alkoholi oraz na walkę z niepewną sytuacją gospodarczą.

Kolejnym krokiem na drodze współpracy Mazurskiej Manufaktury S.A. oraz Kujawianki Inter sp. z o.o. jest uruchomienie oddziału hurtowni w zabytkowym Browarze w Szczytnie, gdzie Manufaktura ma swoją siedzibę.

– Cieszymy się, że w tych trudnych i wymagających czasach możemy rozwijać biznes i otwierać kolejne oddziały, idąc pod prąd z rynkowymi ruchami. Obecnie firmy z naszego otoczenia biznesowego szykują raczej kolejne zamknięcia, zamiast budować nowy oddział praktycznie od zera. Możliwość rozwoju to efekt dotychczasowej współpracy z Mazurską Manufakturą - konsolidacja zdecydowanie wpływa na optymalizację kosztów naszej wspólnej działalności i daje przestrzeń do inwestycji oraz dalszego rozwoju – mówi Łukasz Borkowski, Prezes Zarządu Kujawianka Inter sp. z o.o.

Kujawianka Inter: Oferta

W nowym oddziale Kujawianki Inter sp. z o.o. w Szczytnie zatrudniono już 8 osób spośród lokalnej społeczności. W ciągu miesiąca firma zrekrutuje kolejnych dwóch pracowników. Jeśli chodzi o ofertę, Kujawianka Inter sp. z o.o. stawia na polskich producentów wód i napojów, takich jak: Cisowianka, Muszynianka, Ustronianka czy Zbyszko. Dostępne są też oczywiście produkty od małych, rodzinnych firm na czele z kraftowymi wyrobami Mazurskiej Manufaktury. Kujawianka Inter sp. z o.o. poszerza też swoje portfolio o kraftowe piwa - dzięki współpracy AleBrowaru i Mazurskiej Manufaktury. Kooperacja z firmą Sajon pozwoli, z kolei, na urozmaicenie oferty o kultowe, czeskie marki piw: Litovel, Holba, Rebel i Konrad.

