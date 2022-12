Kofola, czyli kultowa czeska cola, wchodzi do szerokiej dystrybucji w Polsce. Słynny napój można już kupić w kilku sieciach handlowych. O ekspansji Kofoli na Polskę rozmawiamy z Olgą Yermolkevich z firmy Amka, która została dystrybutorem produktu w Polsce.

Kofola pojawiła się w sieciach handlowych w Polsce. Gdzie można ją kupić? | fot. mat. pras.

Kofola - czeska odpowiedź na colę

Kofola to bezalkoholowy napój gazowany typu cola produkowany w Czechach i na Słowacji. Początki Kofoli sięgają lat 60. Co ciekawe, do dziś firma produkująca Kofolę - Kofola Československo wciąż pozostaje w czeskich rękach. Właścicielami spółki jest rodzina Samarasów, czeskich przedsiębiorców greckiego pochodzenia.

Głównym składnikiem Kofoli jest opatentowany przez Czechów syrop Kofo. W jego skład wchodzi 14 składników ziołowych i owocowych, woda, cukier i/lub syrop fruktozowy, kofeina i karmel.

Kofola powraca na polski rynek

Albert Katana, Portal Spożywczy: Kofoli przez długi czas nie było na polskim rynku. Jak to się stało, że ponownie się pojawiła?

Olga Yermolkevich, Import and Logistics Manager w firmie Amka Sp. z o.o.: Kofola jest obecna na polskim rynku od kilku lat, jednak wcześniej dostępna była jedynie w małych sklepach czy hurtowniach bliżej granicy z Czechami i znana była dość wąskiemu gronu konsumentów.

Pierwszą siecią, która poważnie zainteresowała się hurtową sprzedażą Kofoli, było Aldi z uwagi na lokalizację części swoich sklepów w regionie śląskim. Produkt został spopularyzowany akcją handlową pod nazwą „Czeski Tydzień”, odbywającą się cyklicznie. W ramach akcji sieć wybierała popularne czeskie produkty, takie jak: Marlenka, sos tatarska omacka, ser smażony i właśnie Kofola, która często była głównym produktem i znajdowała się na pierwszej stronie gazetki handlowej oraz była ustawiona na wystawkach paletowych i ekspozycjach.

Butelki z Kofolą w sieci Aldi. fot. mat. pras.

Patrząc na wyniki sprzedażowe za ostatnich 12 miesięcy, odnotowaliśmy stały wzrost, co świadczy o tym, że produkt zdobywa coraz większą popularność wśród polskich konsumentów.

Amka. Kim jest polski dystrybutor Kofoli?

Amka to firma duńska, zajmująca się sprzedażą win z całego świata. Co stało za decyzją, by stać się również dystrybutorem czeskiego napoju bezalkoholowego?

W 2020 roku Spółka Amka Polska, znana dotychczas głównie jako importer i dystrybutor win, postanowiła poszerzyć swoje portfolio o nowe segmenty, jak piwa i napoje bezalkoholowe. Rozpoczęliśmy od zaledwie kilku produktów, a z czasem - po wnikliwie przeprowadzonych analizach rynku - uatrakcyjniliśmy naszą ofertę o coraz ciekawsze propozycje kolejnych piw i napojów z Europy.

Po sukcesie, jakim okazało się przeprowadzenie akcji promocyjnych w sieci Aldi, Amka zdecydowała się postawić na Kofolę, uznając, że może stać się ona flagowym produktem portfolio w kategorii piwa i napoje.

Obecnie przeprowadzamy różne akcje marketingowe. W szczególności planujemy właściwą i odpowiedną ekspozycję Kofoli w sklepach w celu osiągniecia docelowych wyników i rezultatów oraz zwiększenia wartości produktów w oczach konsumentów.

Butelki z Kofolą w sieci Aldi. fot. mat. pras.

Kofola. Gdzie można ją kupić w Polsce?

Gdzie można zatem kupić dziś Kofolę w Polsce? W których sieciach handlowych napój jest dostępny?

Zaraz po rozpoczęciu dystrybucji na szerszą skalę, wysłaliśmy oferty do kilku sieci handlowych, z którymi współpracowaliśmy w zakresie wina. Pierwszą sieć, która zdecydowała się na wprowadzenie produktu na półkę do stałego asortymentu był Carrefour.

Puszki Kofoli w sieci Carrefour. fot. mat. pras.

Niedługo po tym jak Kofola zaistniała w Carrefourze, produktem zainteresowały się takie sieci, jak Auchan, E.Leclerc, Spar czy Eurocash – również w tych sieciach konsumenci mogą znaleźć Kofolę - a także sklepy specjalistyczne i hurtownie.

Warto dodać, że w Carrefourze, Auchanie, Eurocashu i największych sklepach Spar w Polsce (głównie w Warszawie) Kofola jest dostępna w stałej sprzedaży. Z kolei w sklepach E.Leclerc i Aldi Kofola pojawia się cyklicznie, w formule in-out.

Puszki Kofoli w sieci E.Leclerc. fot. mat. pras.

Kofola w Polsce. Jakie opakowania i smaki?

W jakich formatach opakowań i smakach dostępna jest obecnie Kofola w Polsce?

Na chwilę obecną Kofola jest dostępna w opakowaniach 500 ml (puszka i butelka PET) oraz 2 litry (butelka PET) w wersjach Original i Bez Cukru - to najbardziej rozpowszechnione wersje smakowe Kofoli.

Czy planujecie państwo wprowadzenie na rynek również innych smaków lub formatów opakowań tego napoju?

W Polsce nie będą wprowadzane mniejsze opakowania. Nie zamierzamy również rozszerzać asortymentu w innych wersjach smakowych.

Dziękuję za rozmowę.

