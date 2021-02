Kuwejt – ziemia obiecana dla polskich producentów kawy

Fusy kawy do odśnieżania to jednak zły pomysł?

W Kuwejcie kawę pije się niemal wszędzie i o każdej porze dnia. Kuwejtczycy podają kawę podczas spotkań biznesowych, spotkań towarzyskich czy w gronie rodzinnym. Mało kto w tym ponad czteromilionowym kraju wyobraża sobie rozpoczęcie dnia bez filiżanki kawy.

Dla Kuwejtczyków kawa do symbol gościnności. Bez niej trudniejsze wydaje się nawiązanie skutecznych relacji biznesowych. Kawa najczęściej serwowana jest "po turecku", czyli czarna słodka lub gorzka oraz "po arabsku", czyli parzona z kardamonem i ziołami. Ale w tym arabskim kraju podaje się też tradycyjne espresso, cappuccino, latte, americano, kawę gorzką, słodką oraz kawy smakowe z dodatkiem wszelkiego rodzaju syropów.

- W Kuwejcie kawa jest niezwykle popularnym napojem. Na pytanie, jakiej kawy chcielibyśmy skosztować, nie jest właściwą odpowiedzią odmowa czy poproszenie o wodę. Kawą częstuje się kilkanaście razy w ciągu dnia, by wieczorem umówić się ze znajomymi w kawiarni, rzecz jasna, na kawę. To już część rytuału - mówi ekspert rynkowy PAIH Jarosław Al-Abbas.

Ekspert PAIH podkreśla, że również dla polskich producentów te drzwi są szeroko otwarte i warto wykorzystywać potencjał rynku kuwejckiego.

W dystrybucji kawy na rynkach arabskich dużą rolę odgrywa rozpoznawalność marki, która jest utożsamiana z jakością samego produktu. Stanowi to bardzo duży potencjał dla polskich producentów. Przy odpowiednio dostosowanej i długofalowej strategii marketingowej można pozyskać dużą część chłonnego, a zarazem lojalnego rynku arabskiego.

Według oficjalnych statystyk, spożycie kawy w Kuwejcie w 2020 roku wyniosło blisko 10,1 mln kg, w porównaniu do 9,3 mln kg rok wcześniej. To stanowi wzrost o około 8 proc. Z kolei o 25 proc. wzrosła w ubiegłym roku wartość importu kawy do Kuwejtu - wyniosła aż 17,8 mln dinarów w porównaniu do 13,3 mln dinarów w 2019 roku.

Statystyki wskazują, że wśród najważniejszych krajów, z których importowana jest kawa są Indie, Brazylia, Etiopia, Kenia, Kolumbia i Indonezja - obok kaw nepalskiej i jemeńskiej, które należą do najlepszych gatunkowo. Kawa turecka w różnym stopniu stanowi 80 proc., podczas gdy kawa francuska, grecka i arabska odpowiadają za 20 proc. importu.

Kuwejt to państwo położone na północno-zachodnim wybrzeżu Zatoki Perskiej i jeden z najprężniej rozwijających się krajów arabskich. Według szacunków Międzynarodowego Funduszu Walutowego, plasuje się na 8. pozycji w rankingu najbogatszych państw pod względem PKB per capita (PPP).

