Na rynku kawiarni będziemy równolegle rozwijać dwie kawiarniane marki w naszym portfolio, czyli Costa Coffee i So Coffee. Strategie rozwoju tych marek różnią się od siebie i wzajemnie uzupełniają. Zamierzamy je zresztą jeszcze bardziej zróżnicować - powiedział nam Maciej Gajkowski, dyrektor sieci foodservice w Lagardère Travel Retail Polska.

Maciej Gajkowski, dyrektor sieci foodservice w Lagardère Travel Retail Polska, w rozmowie z nami opowiedział o dalszych planach związanych z rozwojem sieci kawiarni Costa Coffee w Polsce i na Łotwie. / fot. materiały prasowe

Lagardère Travel Retail Polska rozwija strategie dwóch marek kawiarni Costa Coffee i So Coffee

Jak ocenia Pan rynek kawy i kawiarni w Polsce i na Łotwie?

Oczywiście oceniamy je jako bardzo rozwojowe – dlatego też Lagardère Travel Retail podjęła decyzję o wejściu na rynek łotewski, a w Polsce zdecydowaliśmy się, za sprawą masterfranczyzy Costa Coffee, poszerzyć swój udział w rynku kawiarnianym. Do tej pory działaliśmy na nim poprzez So Coffee, czyli naszą rodzimą, autorską coffee-shopową markę, którą rozwijamy już od dekady. Mamy więc doświadczenie i know-how w zakresie prowadzenia kawiarni w Polsce. Wiemy też, że zapotrzebowanie na kawiarnie w naszym kraju rośnie, co zresztą potwierdzają badania. Z najnowszej edycji Café Monitor, realizowanego przez ARC Rynek i Opinia, wynika, że już ponad połowa Polaków pije kawę poza domem i że w latach 2020-2022 ten odsetek wzrósł aż o 12 p.p.

Czy te rynki i Państwa działalność w obu krajach różni się od siebie?

Oba rynki są do siebie podobne – z tym zastrzeżeniem, że łotewski jest oczywiście zdecydowanie mniejszy i skoncentrowany prawie wyłącznie w Rydze. W Łotwie jest też znacznie mniejszy poziom konkurencji. Nie działają tam ani Starbucks, ani sieć Green Caffé Nero. Poza lokalnymi smakami, dostępnymi w ofercie Costa Coffee wyłącznie w danym kraju, oferta zarządzanej przez nas sieci w Polsce i Łotwie jest zbliżona. Operacyjnie i komercyjnie będziemy ujednolicać prace na obu rynkach.

Jakie są dalsze plany Lagardère Travel Retail związane z działalnością na rynku kawiarni, na rynku horeca?

Na rynku kawiarni będziemy równolegle rozwijać dwie kawiarniane marki w naszym portfolio, czyli Costa Coffee i So Coffee. Strategie rozwoju tych marek różnią się od siebie i wzajemnie uzupełniają. Zamierzamy je zresztą jeszcze bardziej zróżnicować.

Jeśli chodzi o pozostałą działalność w segmencie Foodservice, to mamy w tym obszarze dwie kluczowe ambicje. Po pierwsze, chcemy nadal być operatorem F&B numer jeden na rynku travel retail, a także dalej rozwijać się w lokalizacjach non-travelowych: w centrach handlowych, retail parkach, outletach. Dodam, że mimo „travel" w nazwie spółki, to właśnie w obiektach typowo handlowych, a nie w miejscach związanych z podróżami działa dziś większość naszych punktów sprzedaży. Po drugie, chcemy rozwijać interesujące projekty licencyjne.

Stawiamy też na formaty będące na styku foodservice’u i segmentu convenience – jak 1Minute Smacznego! To obecnie najszybciej rozwijająca się marka w naszym portfolio i pierwszy jak dotąd foodvenience w Polsce. Z pewnością będziemy otwierać kolejne sklepy pod tym szyldem.

Czytaj więcej w Strefie Premium: Nowa era dla Costa Coffee w Polsce i na Łotwie. Jaka jest strategia Lagardère Travel Retail? (WYWIAD)

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl