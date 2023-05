Chcemy dalej inwestować w rozwój marki Costa Coffee. W planach mamy już kolejne reinwestycje i otwarcia nowych kawiarni w równie prestiżowych i różnorodnych lokalizacjach. W sumie do końca tego roku chcemy otworzyć jeszcze 5 lokali pod naszym „nowym” szyldem - powiedział nam Maciej Gajkowski, dyrektor sieci foodservice w Lagardère Travel Retail Polska.

Maciej Gajkowski, dyrektor sieci foodservice w Lagardère Travel Retail Polska, w rozmowie z nami opowiedział o dalszych planach związanych z rozwojem sieci kawiarni Costa Coffee w Polsce i na Łotwie. / fot. materiały prasowe

Ekspansja Costa Coffee na polskim i łotewskim rynku kawiarnianym

Na czym dokładnie polega masterfranczyza Costa Coffee?

Maciej Gajkowski, dyrektor sieci foodservice w Lagardère Travel Retail Polska: Obejmując mastefranczyzę Costa Coffee w lutym tego roku, przejęliśmy operacyjnie sieć 131 kawiarni w Polsce i 11 w Łotwie. W wyniku umowy Lagardère Travel Retail nabyła też ekskluzywne, 10-letnie prawo do rozwoju marki w tych krajach. Warto dodać, że nasza współpraca z brytyjską siecią rozpoczęła się już w 2008 r. w Czechach, gdzie Lagardère Travel Retail obsługuje dziś 60 kawiarni Costa Coffee i 60 automatów Costa Express. To właśnie doświadczenie z tej współpracy i zaufanie, jakim w jej wyniku obdarzyła nas Costa Coffee, stanowiło punkt wyjścia do rozmów o rozszerzeniu strategicznego partnerstwa. Ich efektem było powierzenie zarządzania siecią kawiarni w Polsce i Łotwie spółce Lagardère Travel Retail.

Jak oceniają Państwo pierwsze miesiące tego projektu?

Znakomicie. Zachowujemy wysoką dynamikę sieci sprzedaży, a integracja struktur organizacyjnych przebiega nadzwyczaj płynnie. Od czasu przejęcia udało nam się też otworzyć nowe kawiarnie w aż trzech różnych lokalizacjach: w biurowcu, w centrum handlowym i na lotnisku. Ta różnorodność odzwierciedla naszą strategię rozwoju biznesu – opartą na multikanałowości i dywersyfikacji. Jest też jednym z naszych największych wyróżników. Dotyczy to całego Lagardère Travel Retail. Działamy w praktycznie wszystkich segmentach rynku, projektujemy bardzo różne, szyte na miarę formaty, a nasze portfolio w Polsce tworzy dziś ok. 40 brandów.

Pierwszą z nowych kawiarni Costa Coffee otworzyliśmy w połowie marca w Miasteczku Orange w Warszawie. Lokal znajdował się tam już wcześniej, ale był niewielki i dzielony z recepcją. Powierzchnia nowej kawiarni to natomiast 180 mkw. Została ona zagospodarowana w szczególny sposób, z uwzględnieniem wyników konsultacji projektantki z pracownikami biurowca. Wnętrze utrzymane jest w pastelowej kolorystyce z elementami Costa Red, który jest charakterystyczny dla nowego designu Costa Coffee.

W nowej Costa Coffee w centrum handlowym Westfield Arkadia, również otwartej w marcu w Warszawie, dominują natomiast odcienie granatu i szarości z elementami naturalnego kamienia. To też nietypowy lokal, który leży między dwoma ciągami ruchomych schodów. Stworzenie komfortowej, funkcjonalnej kawiarni w tak „trudnej” przestrzeni było wyzwaniem, ale udało nam się mu podołać i myślę, że efekt jest bardzo ciekawy. Powstał nieduży bar, zaprojektowany jako kiosk, oraz sala konsumencka wygrodzona za pomocą specjalnych konstrukcji wijących się wokół schodów. Goście kawiarni mogą poczuć się bezpiecznie i zacisznie, mimo że nadal przebywają w samym centrum głównego ciągu pieszego galerii.

Ostatnia z trzech kawiarni Costa Coffee otwartych dotąd pod naszymi „skrzydłami” działa na lotnisku we Wrocławiu. Tutaj charakterystycznym elementem jest zamontowany ledon z nawiązującym do lokalizacji hasłem „Kawa i czas leci”.

Jakie jest strategia działania dotycząca masterfranczyzy Costa Coffee w tym roku i w kolejnych latach?

Chcemy dalej inwestować w rozwój marki Costa Coffee. W planach mamy już kolejne reinwestycje i otwarcia nowych kawiarni w równie prestiżowych i różnorodnych lokalizacjach. W sumie do końca tego roku chcemy otworzyć jeszcze 5 lokali pod naszym „nowym” szyldem. Na celowniku mamy głównie duże miasta, ale nie wykluczamy też premier w mniejszych miejscowościach. Będziemy uważnie obserwować rynek, analizować możliwości i podejmować decyzje na bieżąco.

Będziemy też kontynuować działania związane z wprowadzeniem do oferty kawiarni innowacji produktowych. Mam nadzieję, że uda nam się zrealizować też więcej współprac podobnych do tej, którą nawiązaliśmy ostatnio ze spółką Wedel i marką Ptasie Mleczko pod hasłem „Przyjemniej razem”. Przypomnę, że w jej wyniku powstały limitowane, inspirowane napojami Costa Coffee smaki pianek Ptasie Mleczko. W naszych kawiarniach można natomiast wypić kawy Frappé i Słony Karmel Shake w specjalnej, promocyjnej wersji z kultowymi piankami od Wedla.

Czytaj więcej w Strefie Premium: Nowa era dla Costa Coffee w Polsce i na Łotwie. Jaka jest strategia Lagardère Travel Retail? (WYWIAD)

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl