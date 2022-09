Latte i espresso: Polacy wracają do picia kawy poza domem

Ponad połowa Polaków pija kawę poza domem. Szczególnie lubią café latte oraz espresso. Głównym powodem picia kawy dla badanych jest jej smak, ale dynamicznie rośnie odsetek osób, dla których picie kawy jest rytuałem i przyjemnością. Tylko 5% osób pijących kawę z mlekiem wybiera mleko roślinne, najczęściej owsiane lub sojowe – wynika z badania Café Monitor ARC Rynek i Opinia.

Polacy lubią café latte oraz espresso; fot. unsplash

O 12 punktów procentowych wzrósł w ciągu ostatnich dwóch lat odsetek osób pijących kawę poza domem. Najwyższy odsetek osób (41%) stanowią ci, którzy odwiedzają miejsca serwujące kawę kilka razy w miesiącu. W porównaniu z danymi sprzed dwóch lat o jedną trzecią spadł odsetek osób pijących kawę poza domem codziennie (z 9% w 2020 roku do 6% w 2022 roku).

Dwie spośród trzech ulubionych kaw Polaków to kawy z mlekiem: (latte - 29 proc., espresso - 28 proc. i latte macchiato - 25 proc.) Mimo iż w wielu punktach sprzedających kawę można wybrać mleko bez laktozy oraz mleko roślinne, nie mają one tak wielu zwolenników.

W porównaniu z ubiegłym rokiem o 9 p.p. wzrósł odsetek osób, które przyznają, że picie kawy jest dla nich rytuałem i piją kawę dla przyjemności. Najczęściej jednak powodem picia kawy jest jej smak i przyzwyczajenie. Co trzeci kawosz pijący kawę poza domem przyznaje, że potrzebuje kawy, by rozpocząć dzień.

W wynikach tegorocznej, już 15 edycji, Café Monitora, zauważalna jest zmiana stosunku Polaków do picia kawy poza domem. Konsumenci, traktujący niegdyś kawę wypitą na mieście jako kofeinowy strzał energii i ratunek przed zmęczeniem, obecnie zmieniają swoje podejście, traktując proces picia kawy na mieście jako swego rodzaju rytuał i przyjemność. I z tego rytuału nie chcą rezygnować, na co wskazuje rosnący z roku na rok procent osób pijących kawę poza miejscem zamieszkania.

Wysoki wskaźnik inflacji i, co za tym idzie, rosnące ceny produktów nie odstraszają kawoszy – konsumenci są w stanie wydać więcej pieniędzy na kawową przyjemność niż w ubiegłym roku, co potwierdza wzrost, w porównaniu do lat poprzednich, średniej kwoty wydawanej w czasie jeden wizyty w kawiarni sieciowej. Coraz częściej konsumenci zwracają także uwagę na ofertę deserów i przekąsek serwowanych do kawy, co pokazuje, że nie jest ona pita w międzyczasie, a stanowi okienko, pauzę w codziennym, szybkim trybie dnia