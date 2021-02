Lavazza mianuje Marco Barbieri nowym Country Sales Managerem w Polsce

- To dla mnie wielki zaszczyt wejść w kolejny etap zawodowy razem z Lavazzą. W ciągu ostatnich lat miałem okazję poznać i dogłębnie zrozumieć zwyczaje kawowe w Polsce. Teraz, jako Country Sales Manager, będę nadal dawał z siebie wszystko, będąc zaangażowany w rozwój marki i jej pozycji na rynku, dbając o to by Polacy stale mogli doświadczać niezwykłych doznań prawdziwie włoskiej kawy - mówi Marco Barbieri, Country Sales Manager w Lavazza.

Lavazza ma ambicję stać się najbardziej preferowaną międzynarodową marką kawy premium

w Polsce, a ta nowa nominacja potwierdza kluczową rolę, jaką Polska odgrywa w strategii biznesowej firmy, również biorąc pod uwagę pasję, jaką Polacy darzą włoską tradycję i kulturę. Polski rynek zawsze oferował wiele możliwości, a Lavazza jest dumna z tego, że jest jednym z głównych graczy w segmencie kawy.

