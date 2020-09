Lavazza oficjalną kawą Juventusu

Wywodzące się z Turynu globalne marki jakimi są Lavazza i Juventus, dzięki swojej strategicznej wizji i przedsiębiorczości, były w stanie stworzyć i wyeksportować model biznesowy, który jest powszechnie postrzegany jako skuteczny.

Umowa obejmuje szereg działań marketingowych i komunikacyjnych, takich jak widoczność marki Lavazza na stadionie Allianz podczas meczów Serie A i Coppa Italia oraz w Centrum Treningowym Juventus, działania w mediach społecznościowych, komunikację digital oraz wykorzystanie logo

w komunikacji ATL i BTL.

Partnerstwo obejmie również pierwszą drużynę kobiet Juventusu, która od momentu powstania utrzymuje mistrzostwo Włoch oraz świat eSportu dzięki działaniom z drużyną Juventus eFootball.

Umowa obejmuje także wyłączną sprzedaż kawy Lavazza we wszystkich kawiarniach i salonach gościnnych na Allianz Stadium w Turynie (na którym znajdują się również kawiarnie Lavazza); korzystanie z automatów Lavazza we wszystkich Sky boxach stadionu, a także prawo do dostarczania kawy do Hotelu J.

„Jesteśmy szczególnie dumni z podpisania wieloletniego partnerstwa z kultową włoską marką

o międzynarodowym zasięgu, jaką jest Juventus, która podobnie jak my pochodzi z Turynu i wiąże się z ważnym dziedzictwem rodzinnym” - powiedział Sergio Cravero, dyrektor marketingu Lavazza. „Sport to jeden ze strategicznych filarów naszej marki w promowaniu prawdziwej kultury włoskiej kawy na całym świecie i docieraniu do szerokiego grona pasjonatów. Jestem pewien, że ta współpraca będzie niezwykle owocna w przekazywaniu wspólnych wartości, takich jak dążenie do doskonałości oraz zdolność do wprowadzania innowacji i inspirowania ludzi, co sprawi, że świat Juventusu będzie jeszcze bardziej wyjątkowy, dzięki najwyższej jakości kawie Lavazza”.

„Z satysfakcją witamy Lavazzę w rodzinie naszych partnerów. Umowa ta jest bardzo ważna

dla naszego Klubu i dla naszego miasta, łącząc dwie najważniejsze włoskie marki na świecie. Projekty, które wspólnie opracujemy, będą dotyczyć różnych obszarów i wykorzystywać wiele strategicznych punktów wspólnych między naszymi markami”- skomentował dyrektor finansowy Juventusu Giorgio Ricci.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.