Lavazza podjęła współpracę z francusko-szwajcarskim artystą – Saype w ramach projektu Beyond Walls

Przesłanie projektu to życzliwość i optymizm wyrażone metaforycznie, poprzez stworzenie największego ludzkiego łańcucha w historii. Projekt składa się z niezwykłych, gigantycznych fresków na trawie, przedstawiających wyciągnięte i złączone w uścisku dłonie, symbolizujące pokonanie wszystkich barier dzielących ludzi, zarówno tych mentalnych, jak i geograficznych.

Beyond Walls to długoterminowy projekt zainicjowany u podnóża wieży Eiffla w Paryżu w 2019 roku, który później dotarł do Andory, Genewy i Berlina. Docelowo objąć ma cały świat poprzez tworzenie kreacji artystycznych w ponad 20 miastach na pięciu kontynentach. Beyond Walls zawitał do Włoch po raz pierwszy 1 października tego roku, gdzie w parku archeologicznym Porte Palatine w Turynie może czerpać z potężnej tożsamości kulturowej miasta.

Ten charakterystyczny projekt, symbolizujący kulturowe odrodzenie i miasta Turyn i obecnej w nim od pokoleń marki Lavazza idealnie wpisuje się w koncepcję #TheNewHumanity, która została przedstawiona przez markę w maju tego roku podczas globalnej sytuacji zagrożenia zdrowia, stając się jednocześnie głównym hasłem nowej kampanii reklamowe.

Podobnie jak Saype, głęboko przekonany, że „tylko razem możemy sprostać największym wyzwaniom naszych czasów”, Lavazza również kieruje się poczuciem odpowiedzialności, wierząc, że musimy uznać, że wszyscy jesteśmy częścią jednego, połączonego i zrównoważonego globalnego ekosystemu. Marka zachęca do patrzenia w przyszłość z optymizmem i wiarą w nowo odkrytą ludzkość, której celem powinno stać się dążenie do tego by postęp, zrównoważony rozwój i tolerancja były podstawami jej odrodzenia. Koncepcja #TheNewHumanity przejawia się we wszystkich inicjatywach Grupy, obejmując również kalendarz Lavazza 2021, który w tym roku staje się wszechstronnym projektem artystycznym, wzywającym fotografów, artystów i intelektualistów do włączenia się w ruch, który nakreśli kierunki rozwoju nowego społeczeństwa. Jego premiera będzie miała miejsce na początku listopada.

Saype to pseudonim artystyczny Guillauma Legrosa, którego współpraca z marką Lavazza nie jest przypadkowa. Artysta malujący na trawie był już zaangażowany w kalendarz Lavazzy na 2019 rok, którego kuratorką była fotografka National Geographic Ami Vitale. Jego kreacja „Take Care for Future” powstała w synergii z projektem „Colombia Breathes” Fundacji Lavazza, bazując na tych samych technikach malarskich.

