Lavazza ponownie gra z WOŚP

Lavazza kontynuuje nawiązaną w 2021 roku współpracę z Fundacją Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i zaplanowała szereg aktywności związanych z zaangażowaniem w 30. Finał WOŚP. W tym roku Orkiestra gra dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci.

Autor: oprac. Jakub Szymanek

Data: 17-01-2022, 12:40

Lavazza kontynuuje współpracę z Fundacją Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. / fot. materiały prasowe

– Działania na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dają nam ogromną radość, ale i dumę z zaangażowania w tak niesamowitą inicjatywę. Od 30. lat Jurek Owsiak i wszyscy Polacy udowadniają, że wspólnie można zmieniać świat na lepsze, że każde działanie ma znaczenie. W DNA marki Lavazza wpisana jest troska o człowieka i środowisko, dlatego jest nam po drodze, dlatego chcemy być częścią tej wspólnoty także w tym roku i grać z nią … do końca świata i o jeden dzień dłużej – mówi Marco Barbieri, Poland Country Manager w Grupie Lavazza.

30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Tegoroczny jubileuszowy 30. Finał pod hasłem „Przejrzyj na oczy!” odbędzie się 30 stycznia 2022. Środki zebrane podczas zbiórki Fundacja przeznaczy na wsparcie okulistyki dziecięcej. Wzrok to najważniejszy zmysł człowieka. Problemy z nim związane wpływają na ogólny rozwój i poznawanie świata, dlatego tak istotne jest szybkie stwierdzenie ewentualnych nieprawidłowości i podjęcie leczenia, a czynnikiem niezbędnym do prawidłowej diagnozy i wdrożenia terapii jest nowoczesny sprzęt, którego polskim placówkom brakuje. Żeby wesprzeć kwestowanie na ten szczytny cel, Lavazza zorganizuje specjalne aukcje, których nagrody pozwolą wejść do ekskluzywnego, kawowego uniwersum Lavazzy, gdzie najwyższa jakość perfekcyjnie łączy się z ekspercką wiedzą.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

W ramach aukcji na rzecz WOŚP Lavazza oferuje:

· Profesjonalny kurs Barista Basic w warszawskim Centrum Treningowym Lavazza prowadzony przez głównego trenera Lavazza w Polsce Arkadiusza Domurada;

· Ekspres Lavazza z logo 30. Finału WOŚP z przeznaczeniem dla przedsiębiorstw, wraz z rocznym zapasem kapsułek.

Lavazza wspiera WOŚP

W ramach bezpośredniego wsparcia celów 30. Finału WOŚP, Lavazza przekaże na rzecz Fundacji darowiznę w wysokości 250 000 PLN. Pomoże ona w wyposażeniu szpitali w niezbędny sprzęt do diagnostyki okulistycznej dzieci.

Dodatkowo, w wybranych sieciach handlowych dostępna będzie, przygotowana specjalnie z okazji 30. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, edycja kultowej kawy Lavazza Qualità Oro w eleganckiej puszce z logo WOŚP.

W dniu Finału, 30 stycznia 2022 roku, Lavazza zaprasza wszystkich chętnych, wolontariuszy i darczyńców, do swojej strefy partnerskiej pod Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie na aromatyczną, prawdziwie włoską kawę.