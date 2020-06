Lavazza przekazała ok. 6 ton mielonej kawy pracownikom służby zdrowia w Polsce

W podziękowaniu za poświęcenie i narażanie swojego zdrowia i życia na pierwszej linii frontu w walce przeciwko zagrożeniu, włoska firma kawowa przekazała około 6 ton mielonej kawy do ponad 200 szpitalnych oddziałów ratunkowych oraz do szpitali zakaźnych w całym kraju. Każda placówka medyczna otrzymała wsparcie w postaci 100 opakowań kawy mielonej Lavazza.

We Włoszech, miejscu narodzin Lavazzy, na które pandemia wpłynęła w znaczącym stopniu - Grupa Lavazza zobowiązała się przeznaczyć 10 milionów euro na projekty wspierające opiekę zdrowotną, szkoły i potrzebujących w regionie Piemontu. Lavazza i jej pracownicy wyrażają wdzięczność pracownikom służby zdrowia i wszystkim tym, którzy wspierają nasze społeczności w tych niepewnych czasach. Jednocząc się i robiąc, co do nas należy, możemy przejść przez tę sytuację razem, jako globalna rodzina.