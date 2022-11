Espresso Barista jest synonimem profesjonalnego kawowego doświadczenia. Dzięki niej miłośnik kawy może poczuć się jak prawdziwy włoski barista! Na kolekcję składają się dwie mieszanki:

· Espresso Barista Perfetto - 100% ziaren Arabiki. Słodka i aromatyczna z wyraźnie wyczuwalną nutą kwiatów oraz posmakiem, który utrzymuje się przez długi czas.

· Espresso Barista Gran Crema, powstała z połączenia umiejętnie dobranych ziaren Arabiki i Robusty. Charakteryzuje się nutami smakowymi suszonych owoców, kwiatów oraz orzechów. Stanowi prawdziwe, oryginalne włoskie espresso.

Espresso Italiano to gama kaw, która pozwala cieszyć się prawdziwym smakiem i aromatem włoskiej kawy, oferując jednocześnie zróżnicowaną intensywność. W jej skład wchodzą trzy wyjątkowe mieszanki:

· Espresso Italiano Classico 100% Arabika. Subtelna i aromatyczna. Dominuje w niej łagodna owocowa nuta. Prawdziwy włoski klasyk!

· Espresso Italiano Cremoso to mieszanka Arabiki i Robusty. Niezwykle intensywna, z wyraźną kakaową nutą. To propozycja najmocniejszego espresso z gamy Italiano.

· Espresso Italiano Aromatico to również połączenie Arabiki i Robusty. Charakteryzuje się doskonałym wyważeniem mocy oraz smaku. Ma posmak czekolady i suszonych owoców. Idealna na chłodny, jesienny poranek.

Gama Lavazza Espresso jest ukoronowaniem niezwykłego, wieloletniego doświadczenia firmy:

„Lavazza, która swą historię rozpoczęła w 1895 roku jako niewielki sklep w sercu Turynu, obecnie jest jednym z wiodących graczy na międzynarodowej scenie kawowej. Minęło ponad 125 lat, a my wciąż z dumą opieramy się na tych samych wartościach, które przekształciły tę małą rodzinną firmę w międzynarodowe przedsiębiorstwo. Od zawsze kierujemy się pasją do najwyższej jakości oraz potrzebą nieustającej innowacji. W tak ważnym dla nas kraju, jakim jest Polska, jesteśmy niezwykle mocno zaangażowani w promowanie najbardziej autentycznej włoskiej kultury kawy, a gama Lavazza Espresso to najlepszy przykład jej doświadczenia. Stanowi ona naturalny rezultat wiedzy i dziedzictwa, które Lavazza gromadziła przez ponad 100 lat” – komentuje Marco Barbieri, Poland Country Sales Manager w Grupie Lavazza.