Lavazza wspiera 29. Finał WOŚP

- Cieszymy się, że możemy nadal wspierać Orkiestrę i być razem podczas tak wspaniałego dnia jakim jest Finał WOŚP. Chcemy aktywnie uczestniczyć w kwestowaniu i dać szansę ofiarodawcom w pełni doświadczyć naszego świata kawy, który jest pełen niezwykłych doświadczeń stworzonych ze smaku, wiedzy, radości i miłości - mówi Marco Barbieri, dyrektor marketing na Europę Wschodnią w Grupie Lavazza.

W ramach wsparcia 29. Finału WOŚP Lavazza proponuje udział w poniższych aukcjach, w których do wylicytowania są:

* Voucher na ekskluzywną kolację dla dwóch osób przygotowaną przez szefa kuchni Andrea Camastrę. Utalentowany kulinarny mistrz o włoskich korzeniach działający w Warszawie jest jednym z dwóch posiadaczy powszechnie pożądanej gwiazdki Michelin w Polsce. Szef kuchni Camastra planuje otworzyć wiosną nową, ekskluzywną restaurację w stolicy Polski, gdzie zwycięzca aukcji będzie mógł cieszyć się nagrodą w postaci nadzwyczajnych kulinarnych doznań.

* Voucher na profesjonalne szkolenie baristyczne dla grup do 4 osób w warszawskim Centrum Szkoleniowym Lavazzy. Kurs Barista Lavazza Basic kierowany jest do osób bez doświadczenia, chcących rozpocząć swoją przygodę z kawą lub pracę w kawiarni. Szkolenie można zrealizować indywidualnie lub wspólnie ze znajomymi (max 3 osoby). Fachowa wiedza, praktyczne porady i szeroki wachlarz smaków kawy Lavazza, to świat, w który wprowadzi uczestników trener główny marki Lavazza w Polsce – Arkadiusz Domurad.

Lavazza zachęca wszystkich do wspólnego grania na rzecz Orkiestry i zaangażowania się w prowadzone przez nią aukcje. Będą one trwały do 14 lutego.

