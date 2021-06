Lipton Ice Tea i Lidl działają przeciwko plastikowi w Bałtyku

Kupując napoje Lipton Ice Tea w butelkach w całości wykonanych z recyklingu w sieci sklepów Lidl Polska, konsumenci pomagają Fundacji MARE sprzątać Bałtyk. Dzięki wsparciu finansowemu marki Lipton Ice Tea i współpracy z Gdyńskim Centrum Sportu – w Marinie Gdynia na Zatoce Gdańskiej zainstalowany został kolejny morski kosz. To już drugi SEABIN zamontowany przez Fundację MARE na Bałtyku i czwarty taki kosz w Polsce.

Autor: PP

Data: 22-06-2021, 12:55

Wspólne działanie Lipton Ice Tea i Lidl Polska; fot. unsplash.com

Zanieczyszczenie mórz i oceanów plastikiem to niezwykle poważny problem. Każdego roku do wód morskich trafia od 4,8 mln do 12,7 mln ton plastiku! Odpady morskie, które trafiają do Morza Bałtyckiego, to głównie odpady pochodzące z gospodarstw domowych (48%) oraz odpady z działalności rekreacyjnej i turystycznej (33%). 56% wszystkich odpadów znajdowanych na bałtyckich plażach stanowią odpady plastikowe.

Problem plastiku w morzach

Zachowania konsumentów są głównym czynnikiem przyczyniającym się do powstawania odpadów morskich. To, w jaki sposób postępujemy z naszymi odpadami oraz ile ich generujemy ma ogromny wpływ na stan środowiska. Plastikowe odpady morskie stanowią szczególny problem i zagrożenie dla życia morskiego: ryby, ptaki i ssaki morskie zaplątują się w odpady lub są przez nie ranione. Odpady te nie ulegają rozkładowi, a jedynie rozdrobnieniu do coraz to mniejszych cząsteczek, tzw. mikroplastiku (o wielkości cząstek poniżej 5 mm), które na zawsze pozostają w ekosystemie. Ze względu na te niewielkie rozmiary mikroplastik jest mylony przez morskie zwierzęta z pokarmem, tak znajdując swoją drogę do łańcucha pokarmowego. W ostatnich latach cząstki mikroplastiku zostały znalezione także w wodzie pitnej i produktach spożywczych, takich jak sól czy miód. Ich wpływ na ludzkie zdrowie nie jest jeszcze znany.

– Aby stawić czoła temu problemowi, konieczna jest współpraca międzysektorowa pomiędzy instytucjami naukowymi, organizacjami pozarządowymi, biznesem oraz administracją rządową. A także podejmowanie działań na wielu poziomach jednocześnie, obejmujących edukację, ograniczanie zużycia plastiku, odpowiednią segregację odpadów, odzysk surowców, a wreszcie wyławianie odpadów z mórz. Niezmiernie nas cieszy, że coraz więcej biznesów podejmuje działania w tym zakresie i wprowadza strategie zrównoważonego rozwoju – powiedziała Olga Sarna, Prezeska Zarządu Fundacji MARE. – Jednym z dostępnych i szybkich rozwiązań dla problemu plastiku w morzach jest SEABIN, czyli kosz do zbierania śmieci bezpośrednio z wody. Instalacja morskich koszy SEABIN to realny i namacalny sposób na zadbanie o stan mórz i oceanów. To mniejsza ilość odpadów w morzu, a tym samym czystszy i bezpieczniejszy Bałtyk – dodała Olga Sarna.

Taki pływający pojemnik potrafi zmagazynować jednorazowo do 20 kg śmieci, przy czym oprócz plastikowych odpadów potrafi zbierać też zanieczyszczenia płynne, jak choćby olej. Woda jest zasysana do kosza i przechodzi przez filtr znajdujący się w urządzeniu. Następnie jest wypompowywana, pozostawiając w koszu odpady i inne zanieczyszczenia, które są następnie regularnie usuwane.

Jeden kosz w ciągu jednego roku jest w stanie zebrać nawet 1 400 kg odpadów morskich, w tym:

• 90 000 plastikowych torebek

• 35 000 jednorazowych kubków

• 16 500 plastikowych butelek

• 166 500 plastikowych słomek

Instalacja tylko jednego kosza SEABIN na polskim wybrzeżu to niemal 1,5 tony odpadów mniej w Bałtyku każdego roku! Do tej pory zainstalowanych zostało 860 koszy SEABIN w 52 krajach, w tym trzy w Polsce: dwa w Gdańskiej Marinie i jeden w Łebie. Wspólny kosz Lipton Ice Tea, Lidl Polska i MARE to czwarty kosz zainstalowany w Polsce i na pewno nie ostatni!

Plastik z recyklingu

Wybór butelki z recyklingu to działanie na rzecz czystszych mórz i oceanów. Wszystkie butelki Lipton Ice Tea są wykonane w 100% z recyklingu, czyli z przetworzonego plastiku pochodzącego m.in. z innych butelek PET. Co ważne, te butelki w 100% nadają się do kolejnego przetworzenia. Dzięki tej inicjatywie do obiegu trafia o 2300 ton mniej plastiku rocznie.[1]

Idąc krok dalej w trosce o środowisko naturalne Lipton Ice Tea w partnerstwie z siecią sklepów Lidl Polska pomaga w sprzątaniu Bałtyku, wspierając instalację kosza SEABIN, który umieszczony został w Marinie Gdynia.

Dzięki wspólnym działaniom Bałtyk z dnia na dzień staje się coraz czystszy!

– Strategia PepsiCo polega na budowaniu świata, w którym plastik nigdy nie stanie się odpadem. Oznacza to, że doprowadzimy do stworzenia gospodarki o obiegu zamkniętym, w której butelki plastikowe będą produkowane z innych butelek plastikowych. To z kolei oznacza konieczność radykalnego zwiększenia wskaźników recyklingu, co pozwoli nam odzyskać butelki po spożytych przez konsumentów napojach – powiedział Julian Krzyżanowski z PepsiCo. – Dlatego w lipcu 2020 r. zaoferowaliśmy konsumentom Lipton Ice Tea w butelkach powstałych z wykorzystaniem tworzyw pochodzących w 100 proc. z recyklingu (rPET). A pod koniec ub.r. ogłosiliśmy, że do końca 2021 roku wszystkie butelki napojów Pepsi oraz Mirinda będą wyprodukowane z rPET. Podobne zobowiązania przyjęliśmy na ośmiu innych rynkach europejskich. Dodatkowym efektem wprowadzanych zmian będzie ograniczenie emisji gazów cieplarnianych średnio o 40% względem butelek PET produkowanych z surowca pierwotnego – dodał Julian Krzyżanowski z PepsiCo.

– Cieszymy się, że nasi partnerzy biznesowi – jak firma PepsiCo – podejmują działania, których celem jest eliminacja plastiku. Dzięki nowej inicjatywie podjętej z fundacją MARE realnie zmniejszy się ilość odpadów obecnych w Bałtyku. Temat eliminacji plastiku jest dla nas bardzo istotny. Lidl Polska nieustannie realizuje cele strategii REset Plastic i podejmuje działania mające na celu zmniejszenie zużycia tworzyw sztucznych oraz wsparcie gospodarki obiegu zamkniętego. Wierzymy, że dzięki takim przedsięwzięciom uda nam się eliminować jeszcze większą ilość plastiku z naszego otoczenia – powiedziała Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications and CSR.