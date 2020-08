Lockdown zmienił rynek importu herbaty

Wiosna tego roku była szczególnie wymagająca dla rynku herbacianego. Światowe informowały jak ograniczenia w przemieszczaniu się, które powstrzymać rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2, pojawiły się w sezonie zbierania najcenniejszych liści, tzw. first flush, i opóźniły niektóre dostawy o około miesiąc.

Z szacunków wynikało też, że produkcja herbaty w Indiach w 2020 roku spadnie prawdopodobnie o 120 mln kg, czyli 9 proc. Problematyczny stał się również transport, ponieważ było mniej dostępnych ciężarówek do przewozu.

Jednocześnie, wszystkie te wydarzenia pojawiły się, gdy światowe zapotrzebowanie na herbatę zwiększyło się ze względu na konieczność pozostania w domach. Herbata, jako drugi najpopularniejszy napój na świecie, zyskał na atrakcyjności przez szereg zalet smakowych i zdrowotnych. Warto bowiem pamiętać, że świeża, jakościowa herbata posiada potwierdzone naukowo walory zdrowotne związane m.in. z właściwościami przeciwutleniającymi oraz – co szczególnie ważne w dobie zagrożenia wirusowego – znakomicie wzmacniającymi ogólną odporność organizmu.

Wiedza to potęgi klucz

W Europie szczególnie lubiane są czyste herbaty Darjeeling & Assam, ideane dla prawdziwych miłośników herbaty. Popularna jest również czysta zielona herbata Darjeeling oraz herbata biała, ale ze względu na to, że jest najdroższa, jest trudniejsza do sprzedania. Niestety często zdarza się, że na rynek trafiają podróbki. Dlatego teraz, gdy sytuacja wydaje się wracać „do normy” dostawcy herbat wyraźnie widzą, że transakcje oparte na imporcie i eksporcie muszą być wsparte wieloletnim doświadczeniem dystrybutora. Importer musi mieć 100% pewność, że produkt, który później sprzeda w Polsce faktycznie jest herbatą premium.

– W luksusowych hotelach, do których dostarczamy produkty, ludzie płacą za nie wysoką cenę. Dlatego teraz, aby utrzymać sprzedaż w cenie premium, niezbędne są dwie rzeczy - jakość i wiedza. Podobnie wygląda rynek odbiorców B2B w Polsce, którymi mogą być punkty HoReCa, małe startupy, uznane marki herbat, czy po prostu dystrybutorzy. To bardzo ważne, aby wiedzieli, dlaczego produkt jest określony mianem premium, co realnie czyni go lepszym od masowo produkowanych marek herbat, jak poprawnie smakować napar, itp. Tę wiedzę, może przekazać swojemu klientowi, a ten finalnemu konsumentowi, który jest gotowy zapłacić za świetny jakościowo produkt – mówi Nikita Mittal, z firmy Mittal Teas zajmującej się od 70 lat biznesem herbacianym.

Importerzy docenili „wartość dodaną”