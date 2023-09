Międzynarodowy Dzień Kawy obchodzimy 29 września. Za co ją kochamy? Ile powinniśmy wypijać jej dziennie i czy mity na temat jej szkodliwości dla zdrowia są prawdziwe?





Międzynarodowy Dzień Kawy, również w Polsce, świętujemy 29 września./fot. shutterstock

29 września to Międzynarodowy Dzień Kawy.

Jak wynika z badania opublikowanego w „European Journal of Preventive Cardiology”, picie dwóch do trzech filiżanek kawy dziennie, również rozpuszczalnej i bezkofeinowej, wiąże się z dłuższym życiem i niższym ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych w porównaniu z unikaniem kawy.

Kawa - jej ojczyzną jest Etiopia, a historia sięga wielu stuleci.

Kiedy jest dzień kawy w Polsce?

Międzynarodowy Dzień Kawy, również w Polsce, świętujemy 29 września.

Badania Statisty pokazują, że roczne spożycie kawy na głowę w Polsce wynosi 3,65 kg. To oznacza średnio nieco ponad 500 filiżanek rocznie, a więc niespełna 1,5 filiżanki dziennie. Statystyczny Fin wypija aż trzykrotnie, a Włoch niemal dwukrotnie więcej kawy niż Polak. Znacznie chętniej sięgają po nią także nasi sąsiedzi - Czesi, Słowacy czy Litwini.

Pomiędzy zbiorem ziaren a przygotowaniem filiżanki kawy zachodzi wiele procesów, oddziałujących na jej ostateczny charakter. Zarówno selekcja, jak i metoda parzenia mają niebagatelne znaczenie dla smaku i aromatu, którymi ostatecznie się delektujemy. Wpływa na to także pochodzenie ziaren – obecnie kawę uprawia się w prawie 80 krajach na całym świecie!

Jak świętować Dzień kawy?

Dane Euromonitora wskazują, że Polska znajduje się w TOP 5 krajów pod względem ilości sprzedawanej kawy, ustępując miejsca tylko Niemcom, Francji, Hiszpanii i Włochom. Co ciekawe, Polacy przede wszystkim kupują kawę do samodzielnego parzenia w domu – a do wyboru mają kawę m.in. w ziarnach, w kapsułkach lub rozpuszczalną.

Dzień kawy - najlepiej świętować po swojemu - i nie ma znaczenia czy będzie to mała czarna czy duża mleczna albo średnia mrożona na toniku...

Filiżanka kawy na dzień dobry

Biorąc pod uwagę zalecenia dotyczące samej kofeiny, optymalne jest spożywanie od trzech do pięciu filiżanek kawy dziennie, w zależności od jej mocy. Najlepiej pić kawę czarną i niesłodzoną, parzoną przy użyciu filtra. Zatrzymuje on związki lipidowe podnoszące poziom cholesterolu we krwi.

Rodzaje kawy

Eksperci kawowi są zgodni - idealna kawa to taka, która zachwyca Twoje podniebienie. Smak nawet najlepszej jakości ziaren nie zostanie wydobyty, jeśli nie będą one prawidłowo przechowywane, tj. w suchym, ciemnym miejscu i szczelnym pojemniku. Nie bez znaczenia jest też sposób mielenia.

Należy zwrócić uwagę również na sposób zaparzania, bo to właśnie woda jest nośnikiem smaku. Ta przefiltrowana, o umiarkowanej twardości i odpowiedniej temperaturze (90-96°C, tj. gorąca, ale nie wrząca), sprawdzi się najlepiej. Jeśli dodatkowo będzie bogata w minerały i tlen, to jeszcze lepiej wydobędzie unikatowy aromat ulubionego gatunku.

Prym wiodą ziarna Arabiki i Robusty - ze względu na swój łagodny posmak i aromat największą popularnością cieszy się Arabika. Robusta ma z kolei mocniejszy smak i większą zawartość kofeiny, co sprawia, że jest uwielbiana przez wielbicieli mocniejszych naparów. Na jej niekorzyść przemawia jednak nieco większa cierpkość przygotowanego naparu, niż ma to miejsce w wypadku Arabiki.

Liberika - to dość rzadki gatunek, charakteryzujący się bardzo wyrazistym smakiem.

Czy kawa wypłukuje magnez

Niewiele dotąd opublikowano informacji na temat wpływu różnych rodzajów kawy na zdrowie serca i długowieczność. Australijscy naukowcy zbadali powiązania pomiędzy rodzajami kawy a przypadkami arytmii, chorobami sercowo-naczyniowymi i zgonami, wykorzystując dane z brytyjskiego Biobanku, który rekrutował dorosłych w wieku od 40 do 69 lat. Pojęciem chorób sercowo-naczyniowych objęto chorobę wieńcową, zastoinową niewydolność serca i udar niedokrwienny.

W tym dużym badaniu obserwacyjnym kawa mielona, rozpuszczalna i bezkofeinowa wiązały się z równoważnym zmniejszeniem częstości występowania chorób sercowo-naczyniowych i zgonów z powodu chorób układu krążenia lub z dowolnej przyczyny - powiedział autor badania, profesor Peter Kistler z Baker Heart and Diabetes Research Institute w Melbourne (Australia). - Wyniki sugerują, że łagodne do umiarkowanego spożycie kawy mielonej, rozpuszczalnej i bezkofeinowej powinno być uważane za element zdrowego stylu życia".

Ile kawa ma kofeiny

Kawa to najbardziej znane źródło kofeiny. To dzięki jej właściwościom już kilka łyków „małej czarnej” działa pobudzająco, zwalcza senność oraz dodaje energii.

Kofeina pozytywnie wpływa na pracę mózgu. Poprawia koncentrację, sprawia, że lepiej się skupiamy, a nasza pamięć sprawniej funkcjonuje. Dzięki pobudzającym właściwościom, jest również sprawdzonym sposobem na zmęczenie – już kilka jej łyków pozwala szybko stanąć na nogi.

Zaletą kofeiny jest także to, że wykazuje działanie energetyzujące, co jest bardzo przydatne np. podczas treningów. Kofeina może wspomagać również nasze samopoczucie. Dzieje się to tak dlatego, że stymuluje wydzielanie neuroprzekaźników w mózgu, takich jak serotonina, dopamina czy noradrenalina.

Kofeina wspomaga proces odchudzania, gdyż przyśpiesza proces termogenezy. Dzięki temu kalorie spalają się szybciej. Warto jednak zaznaczyć, że samo picie kawy nie jest receptą na osiągnięcie szczupłej sylwetki. Podstawową skutecznej redukcji jest odpowiednio zbilansowana dieta i ćwiczenia.

Największe działanie kofeiny można odczuć po 40-60 minut od jej spożycia. Oznacza to, że efekty wypicia filiżanki kawy mogą być widoczne po jakimś czasie.

Kiedy pić kawę i o której godzinie nie pić kawy?

Kawy nie należy pić w tracie jedzenia, ponieważ zawarte w niej szczawiany zmniejszają wchłanianie składników mineralnych przez organizm. Dlatego wielu dietetyków zaleca spożywanie kawy, co najmniej 1 godzinę przed posiłkiem.

Nie zaleca się również picia tego napoju w okresie zwiększonego wydzielania kortyzolu, czyli od 8.00 do 9.00, między 12.00 a 13.30 oraz 17.30 do 18.00. Ten hormon zimniejsza działanie kofeiny, a tym samym nie odczuwa się pozytywnego działania naparu.

Zaleca się, aby unikać popołudniowej kawy, aby wspierać naturalne cykle czuwania/snu. Działanie kofeiny może być odczuwalne nawet do 9,5 godziny. Dlatego kawę należy pić co najmniej 6 godzin przed pójściem spać - informuje go4taste.pl.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl