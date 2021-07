Marcin Dorociński polskim ambasadorem marki Kinley

Marcin Dorociński rozpoczął współpracę z marką Kinley. W ramach najnowszej kampanii reklamowej, realizowanej pod hasłem „Smak, do którego dorastasz”, ambasador celebruje momenty, w których może się zrelaksować.

Autor: portalspozywczy.pl/informacja prasowa

Data: 19-07-2021, 14:10

Marcin Dorociński rozpoczął współpracę z marką Kinley. / fot. materiały prasowe

Polski aktor, znany z takich produkcji filmowych i serialowych jak „Pitbull”, „Róża” oraz „Gambit królowej”, przez najbliższy czas będzie wspierał markę w działaniach promocyjnych jako jej ambasador, między innymi występując w spotach reklamowych realizowanych pod hasłem „Smak, do którego dorastasz”.

- Ogromnie cieszymy się, że do grona naszych ambasadorów dołączył jeden

z najbardziej znanych i cenionych polskich aktorów. Jego wizerunek, ale też podejście do życia, doskonale pasuje nie tylko do naszej marki, ale i do realizowanej obecnie kampanii digitalowej – mówi Izabela Gorczyca-Tronina, Frontline Activation Brand Manager dla marki Kinley w Coca-Cola Poland Services.

W ramach kampanii przygotowano 4 etiudy video z różnymi wariantami smaków Kinleya. W każdej z nich Marcin Dorociński celebruje momenty, w których może się zrelaksować, nie przejmując się oczekiwaniami, jakie niesie życie aktora. Nie zaniedbując swoich ról, może najzwyczajniej w świecie cieszyć się wspomnianym smakiem dystansu. W serii krótkich spotów, polska gwiazda filmowa przekonuje konsumentów, że między innymi od gromkich oklasków lepsze jest tylko uznanie bliskich przyjaciół, a od zwycięstwa – świadomość, że nie zawsze trzeba wygrywać.

W ramach digitalowej kampanii reklamowej „Smak, do którego dorastasz” oprócz etiud video, zaplanowano również aktywność na YouTube, w mediach społecznościowych oraz reklamę displayową. Dodatkowo, Kinley we wszystkich wariantach otrzyma wsparcie sprzedażowe w sklepach na terenie całej Polski.

Autorką koncepcji kreatywnej kampanii i scenariuszy spotów jest Magdalena Piasecka, Senior Copywriter z Agencji LiquidThread. Za produkcję spotów oraz przygotowanie i wyprodukowanie sesji zdjęciowej odpowiada studio produkcyjne Prodigious. Reżyserię serii etiud powierzono Kubie Michalczukowi, autorem zdjęć jest zaś Michał Englert, a sesji zdjęciowej – Szymon Szcześniak. Działania w kanale digital i w mediach społecznościowych prowadzi agencja LiquidThread. Media planuje i kupuje dom mediowy Mediacom. Za komunikację PR odpowiedzialna jest agencja 24/7Communication.