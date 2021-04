Marka Huel poszerza ofertę

Huel wprowadza nowy smak do serii napojów ready-to-drink

Smak Słonego karmelu jest nowym smakiem dodanym do linii Huel Powder. Produkt jest w 100% wegański, z idealną równowagą białka, węglowodanów, błonnika i tłuszczów omega-3 i -6, których potrzebujemy na co dzień.

Proszki Huel są produkowane przy użyciu zrównoważonych składników, takich jak białko grochu, siemię lniane, białko brązowego ryżu, słonecznik i kokos, które zapewniają doskonały profil aminokwasowy i dobrą równowagę niezbędnych tłuszczów. Preparat zawiera pro- i prebiotyki, a dodano do niego również kombuchę i ekstrakt z zielonej herbaty celem uzyskania dodatkowych naturalnych substancji odżywczych. Każde opakowanie zawiera 17 posiłków, których okres przydatności do spożycia wynosi 12 miesięcy. Używając tyle proszku, ile w danej chwili potrzebujesz przyczyniasz się do minimalizacji odpadów żywieniowych.

Huel to marka żywieniowa, która w tym roku osiągnęła kamień milowy w postaci 150 milionów sprzedanych posiłków w 100 krajach na całym świecie. Oprócz posiłków w proszku, Huel oferuje również pełnowartościowe dania na ciepło w ramach niedawno wprowadzonej linii Hot & Savory, a także gotowe do spożycia napoje i przekąski w postaci batona, dzięki którym pełnowartościowe odżywianie jest szybkie, łatwe i przystępne cenowo.

Cena: od 5,51 zł za posiłek.