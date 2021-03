Marka OSHEE prezentuje nową linię OSHEE REBEL

Linia OSHEE REBEL składa się z 5 wariantów smakowych: pitaya, aloes, arbuz, mango, pomarańcza i kardamon, czerwona pomarańcza i guarana.

W składzie każdego z produktów z linii REBEL znajduje się Schisandra – specjalny składnik funkcjonalny, który dodaje energii, zachęcając tym samym do podjęcia aktywności fizycznej. Schisandra, nazywana także jagodą wiecznej młodości, to pochodząca z Dalekiego Wschodu roślina posiadająca wiele właściwości prozdrowotnych - od wielu tysięcy lat stosowana jako lek na długowieczność, przeciwdziała zmęczeniu fizycznemu i psychicznemu. Poprawia pamięć i koncentrację. Podnosi odporność organizmu i przyspiesza proces zdrowienia. Jest uznawana za naturalny afrodyzjak, co podnosi atrakcyjność produktu wśród osób, które nie sięgały dotychczas po napoje sportowe.

Każdy z napoi OSHEE REBEL posiada kompozycję witaminową, podnoszącą efekt prozdrowotny. Zawartość witamin z grupy B (niacyna, biotyna, witamina B6 i B12) wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego i krwionośnego oraz pracę mięśni.

Napoje z linii OSHEE REBEL mają formułę izotoniczną i nie podlegają ustawie cukrowej, co oznacza, że cena w połączeniu z atrakcyjnym designem i unikalna recepturą będzie zachęcać do zakupu.