Co słychać w Marwicie? Wraz z ogłoszeniem upadłości zakłady całkowicie wstrzymały produkcję wyrobów spożywczych i na dzień dzisiejszy nie prowadzą działalności. W I kwartale 2023 r. planowany jest przetarg na całość przedsiębiorstw.





Marwit - kiedyś popularny producent soków jednodniowych, sałatek, surówek i zup - na dobre zniknął ze spożywczej mapy. Były spore sukcesy i ambitne plany, jest bakructwo/fot. za YouTube/ Business&More

Firma Marwit powstała w 1993 roku w miejscowości Zławieś Wielka, w woj. kujawsko-pomorskim. Założył ją Maciej Jóźwicki, który karierę biznesmena zaczynał mając 20 lat i 2 tys. zł. w kieszeni.

Marwit - dynamiczne początki

Marwit zaczynał od produkcji jednodniowych soków marchewkowych, później firma sukcesywnie wprowadzała do sprzedaży kolejne warianty smakowe soków, po czym rozszerzała asortyment o surówki, zupy i kultowe "marwitki" - czyli drobne marchewki w opakowaniu.

W roku 2013 Marwit miał 1000 hektarów ziemi, na których uprawiał m.in.: marchew, seler, buraczki, pietruszkę, cebulę, fasolkę szparagowąj, kukurydzę; 80% warzyw do produkcji soków firma czerpała z własnych plantacji. Potężne inwestycje w firmę były możliwe dzięki wsparciu z funduszy Unii Europejskiej.

Dobra passa Macieja Jóźwickiego trwała jeszcze w 2018 r., kiedy w październiku magazyn Forbes zamieścił artykuł pod tytułem: “Marwit wyciska miliony ze świeżych marchewek”, wktórym pisano, że “Maciej Jóźwicki, twórca Marwitu ćwierć wieku temu uparł się, że sok musi być świeży, a nie z koncentratu. W butelce, nie w kartonie. Dziś dzięki modzie na zdrowe żywienie udaje mu się z owoców i warzyw wyciskać 125 mln zł rocznego przychodu”.

W kwietniu 2019 r. serwis DzieńDobryToruń.pl informuje, że Marwit, “potentat w branży niepasteryzowanych soków z krótkim terminem spożycia”, będący na rynku od 25 lat i mający 70% udziału w branży, bierze udział w organizowanym przez Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu programie “Poznaj naszą firmę”.

Marwit - kłopoty "w raju"

Od 2020 r. coraz częśniej mówiło się o kłopotach i zadłużeniu Marwitu. Pod koniec 2021 roku Maciej Jóźwicki mówi Gazecie Pomorskiej: “Potrzebujemy inwestora, który pozwoli nam wyjść z problemów finansowych. Są one spowodowane nagłym załamaniem popytu w wyniku wprowadzonych ograniczeń w handlu wywołanych epidemią koronowirusa w marcu 2020 roku”.

Niestety, nadzieje właściciela spółki nie spełniły się. 15 marca 2021 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ukazało się postanowienie Sądu Rejonowego w Toruniu o umorzeniu postępowania sanacyjnego spółki Marwit w restrukturyzacji. To oznacza tylko jedno - upadłość.

Kłopoty dotknęły obie gałęzie firmy Marwit: Marwit Foods Sp. z o.o. i Marwit Sp. z o.o. - obie spółki zostały objęte postępowaniem restrukturyzacyjnym pod zarządem adwokata Krzysztofa Gołębia. Dlaczego restrukturyzacja nie zakończyła się wznowieniem działalności przez obie firmy?

- W toku postępowań restrukturyzacyjnych obie Spółki prowadziły działalność gospodarczą, jednakże nie na skalę zakładaną przez Zarządcę i Dłużnika, pozwalającą na wygenerowanie przychodów w rozmiarach wystarczających na spłatę wierzycieli. Kluczowe dla skutecznej restrukturyzacji było znalezienie inwestora zastępczego i kapitału obrotowego z zewnątrz, a tych Spółki finalnie nie pozyskały - informuje nas mecenas Krzysztof Gołąb. - W takim stanie rzeczy, pomimo realizowania w ramach postępowania sanacyjnego ogólnych założeń planu restrukturyzacyjnego, to jednak wobec braku osiągnięcia podstawowego narzędzia do restrukturyzacji, tj. pozyskania inwestora zastępczego, prowadzenie skutecznej restrukturyzacji okazało się niemożliwe, co skutkowało umorzeniem postępowania sanacyjnego Spółek.

