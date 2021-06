Maspex o brexicie: nie obserwujemy spadku sprzedaży w Anglii

- Nie obserwujemy spadku sprzedaży na rynku angielskim. Jest to rynek, który jest dla nas istotny - mówi w wywiadzie dla portalspozywczy.pl, Krzysztof Pawiński, prezes zarządu Grupy Maspex Wadowice.

Autor: Paulina Piwowarek

Data: 14-06-2021, 17:45

Krzysztof Pawiński, prezes zarządu Grupy Maspex Wadowice opowiada o brexicie

Dużym wyzwaniem brexitu jest działalność w reżimie obsługi celnej. Generacja, która pamiętała zawodowo czasy ceł, praktycznie wymarła. Maspex jednak ma jeszcze tę wiedzę.

Brexit spowodował, że firmy płacą wyższe koszty transportu, który jest mniej efektywny.

Maspex działał przezornie. Wiedząc, że początek roku może być trudny, zbudowano zapasy w magazynach.

Krzysztof Pawiński podsumował I kwartał funkcjonowania brexitu.

Brexit i procedury celne

- Pierwszy i drugi miesiąc to był totalny nieporządek; efektem tego było wystrzelenie kosztów transportu na Wyspy, ponieważ wszystko stało się niedrożne, dłużej trwało, wydolność kanału dostaw spadła. Trzeci miesiąc to powolna normalizacja i stabilizacja procedur i zasad. Wszystkie szoki, które przeszliśmy w pierwszym kwartale nie dotyczyły konsumentów, ale naszych partnerów, którzy nigdy nie pracowali z procedurami celnymi i musieli sobie to przyswoić – bo generacja, która pamiętała zawodowo czasy ceł, praktycznie wymarła. Wszystko trzeba tworzyć od zera, począwszy od budowy parkingów. Ale Wielka Brytania dzielnie rozwiązuje problemy, które sama sobie stworzyła - komentuje prezes Grupy Maspex.

- Szczytem śmieszności było to, że niektórzy handlowcy (czego dowodem był list prezesów wielkich sieci do premiera) odkryli, że pojawiła się granica celna między Wielką Brytanią a Irlandią Północną i zobaczyli, że dostawy wewnętrznych towarów do swoich sieci nagle mają dodatkowe procedury - dodaje.

Brexit - wyższe koszty transportu

Krzysztof Pawiński podkreśla, że od początku był przeciwnikiem Brexitu. - Uważam, że to najgorsza rzecz, którą Wielka Brytania mogła sobie uczynić. Płacimy tymczasem wyższe koszty transportu, który jest mniej efektywny. Nasi menadżerowie pamiętają, co to jest reżim obsługi celnej – my tę wiedzę jeszcze mamy i dzielimy się nią - dodaje.

Jak prezes Pawiński ocenia wyniki Maspeksu w Anglii po Brexicie? - Działaliśmy też przezornie. Wiedząc, że początek roku może być trudny, zbudowaliśmy zapasy w naszych magazynach. Bez tych ruchów osłonowych pewnie byśmy cierpieli. Nie obserwujemy spadku sprzedaży na rynku angielskim. Jest to rynek, który jest dla nas istotny - podsumowuje.

