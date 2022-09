Maspex o systemie kaucyjnym: "niepokoją zapowiedzi szerokiego zakresu opakowań"

Autor: Magdalena Brzózka

Data: 05-09-2022, 14:44

- System kaucyjny to bardzo ważny i gorący temat, szczególnie dla branży napojowej. Nikt nie ma wątpliwości, że musimy dostosować nasze ustawodawstwo do wymogów dyrektyw środowiskowych. Jako branża już od dawna apelujemy, że taki system jest potrzebny. Natomiast doniesienia mediowe, jaki ma być jego kształt, niepokoją - mówi nam Krzysztof Pawiński, prezes Grupy Maspex.





Krzysztof Pawiński, prezes Grupy Maspex apeluje, że zaproponowany szeroki zakres opakowań, które miałyby wejść do systemu kaucyjnego to nie będzie dobra legislacja, to będzie legislacja, która stworzy olbrzymie koszty dla producentów, jak i konsumentów. / fot. PTWP

System kaucyjny - czy istnieje idealny model?

Trwają prace na stworzeniem w Polsce systemu kaucyjnego. Nie jest tajemnicą, że budzi to sporo zarówno wątpliwości ale i emocji.

- Niepokoją zapowiedzi szerokiego zakresu opakowań. Uważamy, że system powinien wspierać zbiórkę tego, z czym mamy obecnie problem. Zarówno ze szkłem jednorazowym, jak i puszką – problemu nie mamy, a wyzwaniem jest zbiórka opakowań plastikowych. Unijna dyrektywa środowiskowa ustanawia m.in. poziomy w zakresie selektywnej zbiórki w celu recyklingu butelek z tworzyw sztucznych po napojach, wynoszące: 77% do 2025 r. i 90% do 2029 r. wprowadzając ponadto wymóg, że od 2025 r. wszystkie butelki plastikowe muszą być wykonane w minimum 25% z materiału pochodzącego z recyklingu, a od 2030 r. w 30%. I tu nie ma sporu – wszyscy rozumieją, że system kaucyjny – dobrze zorganizowany – pomoże w osiągnięciu tych celów. Jeżeli mamy skupić się na regulacji, skupmy się na niej tam, gdzie ona jest wymagana. Tam, gdzie innymi, tańszymi sposobami osiągnęliśmy cele, nie wprowadzajmy destrukcji - mówi Krzysztof Pawiński, prezes Grupy Maspex.

Jego zdaniem szczególnie kuriozalna jest zapowiedź włączenia do systemu opakowań szklanych jednorazowego użytku - w sytuacji, w której systemy gminne doskonale radzą sobie z tym surowcem, a i dla konsumentów zbiórka jest przyjazna.

System kaucyjny - szklane opakowania to nie tylko butelki

- Trzeba pamiętać, że opakowania szklane to nie tylko butelki po napojach, a także słoiki i inne. Teraz system kaucyjny ma wyjąć ze zbiórki gminnej część opakowań szklanych i przekierować je do systemu kaucyjnego, który wygeneruje gigantyczny koszt. Dwa lata temu obliczyliśmy, że koszt przerobu każdej butelki szklanej w systemie to 15-20 groszy/sztukę, co zwiększy cenę produktu i będzie kolejnym impulsem inflacyjnym. Biorąc pod uwagę sytuację w jakiej jesteśmy, galopujące ceny – zastanawiam się jaki ma sens nakładanie na konsumentów kolejnego obciążenia - dodaje szef Maspeksu.

Prezes Pawiński głośno i retorycznie zapewne pyta: dlaczego próbujemy regulować na nowo coś, co bardzo dobrze działa nie zwracając jeszcze uwagi na koszty.

- Oczywiście mówię w tej chwili o zapowiedziach - to jaki ma być finalny zakres systemu - zobaczymy. Wtedy też okaże się, czy głosy sprzeciwu zostały wysłuchane, ponieważ wszystkie organizacje handlowe wyrażają ten sam sprzeciw. I nie ma się co dziwić - popatrzmy teraz na to samo wyzwanie z punktu widzenia sklepu - wylicza szef Maspeksu.

System kaucyjny w Polsce a struktura sklepów

- Struktura sklepów w Polsce jest taka, że około 40% naszej sprzedaży realizujemy w sklepach niezależnych, w dużej części w sklepach o niewielkiej powierzchni, które nigdy nie pozwolą sobie na w pełni automatyczną zbiórkę opakowań w systemie kaucyjnym. Będzie to raczej system mieszany - niektóre będą miały automaty, w innych będzie zbiórka manualna. Szeroki zakres systemu to nałożenie na małe sklepy obowiązku zbiórki trzech frakcji opakowań. O ile przy butelce PET czy puszce, nie będzie to wyzwanie, bo są to opakowania lekkie, podlegające zgnieceniu, o tyle szkło jest ciężkie, trudne w redukcji objętości. Małe sklepy już mówią, że to jest dla nich gwóźdź do trumny, bo to wpłynie na obniżenie ich konkurencyjności. Jeżeli nie będą miały powierzchni do zrealizowania tego u siebie, kaucja pobrana u nich będzie mogła być zrealizowana tylko w dużych jednostkach handlowych. Czyli swojego klienta, który kupił u mnie produkt, de facto wysyłam do dużego sklepu, gdzie zda te butelki i przecież nie dostanie za nie pieniędzy tylko dostanie kupon, który dopiero po przejściu przez halę może w kasie w koszcie zakupu rozliczyć - wyjaśnia Krzysztof Pawiński.

Jego zdaniem zaproponowany szeroki zakres opakowań, które miałyby wejść do systemu kaucyjnego to nie będzie dobra legislacja, to będzie legislacja, która stworzy olbrzymie koszty dla producentów, jak i konsumentów, zredukuje konkurencyjność małych sklepów niezależnych, zwiększy koszty zbiórki selektywnej w gminach i najprawdopodobniej obniży poziomy zbiórki szkła w Polsce.

- A przecież Unia tego od nas nie wymaga. To się musi przebić - ci, którzy mają wpływ na legislację muszą zrozumieć, że mogą zrobić wiele zła dla małych polskich sklepów. Jeśli ta legislacja poszłaby w tym zakresie, zniszczyłaby polski handel - wskazuje.

Dodatkowo – kwestia liczby operatorów. Dopuszczenie możliwości organizacji systemu przez kilku operatorów spowoduje olbrzymi chaos na rynku i w znacznym stopniu osłabi szanse na stworzenie efektywnego środowiskowo i ekonomicznie systemu, który zapewni krajowym producentom dostęp do surowca.

- Powinien być jeden operator powołany przez producentów wprowadzających swoje produkty na rynek, który będzie działał w formule not -for- profit. Nie ma więc mowy o jakiejkolwiek grze konkurencyjnej, ponieważ operator ma przede wszystkim za zadanie wypełnienie celów środowiskowych, a nie tworzenie przewag konkurencyjnych, czy też generowanie zysków. Operator powinien być też właścicielem surowca. Co ważne, a mało się o tym mówi - kaucja powinna być zwolniona z VAT. Nie jest ani towarem, ani usługą, brak jej zwolnienia z VAT doprowadzi do gigantycznych problemów rozliczeniowych i formalnych, bez istotnej korzyści dla budżetu - alarmuje Pawiński.

