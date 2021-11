Maspex organizuje warsztaty edukacyjne online dla uczniów

Grupa Maspex już trzeci rok z rzędu w ramach Dni Otwartych realizuje warsztaty edukacyjne dla młodzieży uczęszczającej do szkół średnich. Projekt jest skierowany do uczniów placówek znajdujących się rejonach, w których zlokalizowane są zakłady produkcyjne Grupy Maspex, w tym m.in. w Łowiczu, w którym działa Agros Nova. W tym roku zaplanowano 20 spotkań, które zostaną zrealizowane w formie online.

Pod hasłem „Zdrowo nakręcamy, jedz, ucz się i działaj!” wystartowała kolejna edycja spotkań dla uczniów szkół średnich. Warsztaty trwają od początku listopada i będą kontynuowane w pierwszych dniach grudnia. Ze względów bezpieczeństwa spotkania w ramach projektu są realizowane w formie online.

Prawdy i mity na temat odżywiania na wyciągnięcie ręki

Uczestnikami pierwszych warsztatów, które już się odbyły, byli m.in. uczniowie szkół średnich w Łowiczu, w którym znajduje się specjalizujący się w przetwórstwie owocowo-warzywnym zakład Agros Nova, należący od 2015 roku do Grupy Maspex. W pierwszym etapie spotkań wzięły udział klasy z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu i Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu. W grudniowych warsztatach wezmą udział kolejne klasy z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu. W warsztatach wzięły także udział szkoły z Wadowic, Tychów, Lędzin, Olsztyna, Olsztynka, Lublina, Limanowej, Pszczyny, Częstochowy czy Radoczy.

Aby młodzież wiedziała więcej o diecie

Ideą warsztatów „Zdrowo nakręcamy, jedz, ucz się i działaj!” jest pokazanie młodzieży, jak powinna wyglądać odpowiednio zbilansowana dieta. Podczas spotkań, które są prowadzone w formie online, młodym ludziom przedstawiane są nie tylko wskazówki dotyczące właściwego żywienia, ale również najważniejsze informacje na temat tzw. SuperFoods czy edukacji w zakresie kształtowania właściwych nawyków żywieniowych. Kluczowym punktem warsztatów jest dyskusja na temat niezmiernie popularnych w obecnych czasach nurtów zero waste oraz less waste. Uczniowie nie tylko poznają zasady tych idei, ale także uczą się, jak je wdrażać. Równie ważnym obszarem poruszanym podczas spotkań jest „targeted nutrition”, czyli sposób dobierania diety na podstawie szczegółowej analizy cech danego człowieka. Oprócz grupowych ćwiczeń uczestnicy spotkań są również zachęcani do udziału w quizie na temat zdrowego odżywiania, w którym najlepsi zdobywają dodatkowe nagrody.

Dni otwarte

Wszystkie zajęcia edukacyjne są prowadzone przez Fundację Polskiedzieci.org, a mentorami spotkań z młodymi ludźmi są m.in. Natalia Bujak, Prezes Fundacji oraz Magdalena Janusz, dietetyczka. Cykliczne warsztaty są organizowane pod parasolem jednego z największych producentów żywności w Europie – Grupy Maspex. Projekt odbywa się w ramach Dni Otwartych firmy, a dzięki temu młodzi ludzie mają nie tylko okazję poznać funkcjonowanie branży spożywczej, ale też rozszyfrować tajniki tego, jak dbać o swoje zdrowie poprzez dietę. Wartości przekazywane podczas spotkań online w pełni wpisują się w misję Grupy Maspex i zakładów, które do niej należą.