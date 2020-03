Maspex pracuje pełną parą i wspiera w miejscowościach gdzie ma zakłady - w Polsce i za granicą

Maspex przekazuje wsparcie finansowe dla Wadowickiego Szpitala na zakup niezbędnych środków ochrony indywidualnej dla personelu medycznego oraz produkty spożywcze dla pracowników i pacjentów. Wadowicka firma przekaże również swoje produkty placówkom opiekującym się osobami starszymi w powiecie wadowickim, a także ośrodkom przeznaczonym dla osób przebywających na kwarantannie zbiorowej. Pomoc udzielana jest także przez inne spółki należące do Grupy w Polsce i za granicą.

Maspex przekazuje pomoc finansową i produktową dla Wadowickiego Szpitala na zaspokojenie pilnych potrzeb związanych z aktualną sytuacją epidemiologiczną. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach otrzyma darowiznę celową w wysokości 100 tys. zł. na środki ochrony indywidualnej dla personelu medycznego. Wsparcie finansowe wykorzystane będzie na zakup masek chirurgicznych oraz masek ze specjalnymi filtrami, fartuchów barierowych oraz ochronnych. Zapotrzebowanie na te materiały zostało oszacowane na okres kilku najbliższych tygodni. Oprócz wsparcia finansowego firma przekaże również produkty spożywcze na bieżące potrzeby personelu – lekarzy i pielęgniarek oraz pacjentów. Będą to m.in. napoje, musy i soki Tymbark i Kubuś, makarony Lubella, zupy Krakus, sosy i dżemy Łowicz oraz suplementy diety Plusssz.

- Maspex przekazał Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach dar wyjątkowy. To nie tylko i nie tyle środki finansowe oraz rzeczowe, ale wyraz solidarności, wsparcia i zrozumienia dla naszej, wymagającej pracy. Przekazana żywność zostanie wykorzystana w przygotowywaniu posiłków dla Pacjentów i Pracowników szpitala, środki finansowe przeznaczymy na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników jednostki: lekarzy, pielęgniarek, ratowników, pracowników laboratoriów diagnostycznych i wielu innych. Dar, przekazany nam w okresie, w którym większość podmiotów gospodarczych będzie musiała zmierzyć się z szeregiem ryzyk i problemów we własnej działalności, jest tym bardziej cenny i stanowi wyraz, tak ważnego w trudnych chwilach, altruizmu. Dziękując firmie Maspex, wyrażam także wdzięczność wszystkim podmiotom, tym dużym, tym małym, a także osobom indywidualnym, za to, że dzięki maseczkom, przyłbicom, fartuchom, my, pracownicy szpitala w Wadowicach, nasze rodziny i nasi pacjenci otrzymujemy od Was poczucie bezpieczeństwa – powiedziała Barbara Bulanowska, Dyrektor Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach.