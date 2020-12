Mazurro – nowa marka w polskim sektorze kawowym

Filozofia marki Mazurro opiera się na zdefiniowaniu kawy na nowo. Pokazaniu, że smak i zapach, choć ważne, to nie jedyne jej właściwości, a picie kawy niesie za sobą całe spektrum doświadczeń. Gdy wszyscy wokół mówią tylko o ziarnach, sposobach parzenia czy pochodzeniu, Mazurro inspiruje, pobudza do kreowania, wyznacza nowe trendy. Pokazuje, że kawa to styl życia, tworzenie, otaczanie się wyjątkowymi ludźmi i przedmiotami.

Poprzez swój wyjątkowy sposób komunikacji twórcy marki przekonują, że w świecie utartych wzorców i wielokrotnie powielanych schematów, jest miejsce na tworzenie, rozbudzanie kreatywności, ciągłe inspirowanie i łamanie przyjętego status-quo. Kawa jest w tym wypadku narzędziem, które łączy filozofię „tu i teraz” z doświadczeniami, tworzącym czas i przestrzeń do przeżywania tego, co nas otacza.

Jedną z myśli przewodnich towarzyszących budowaniu marki Mazurro było przekonanie, że wyselekcjonowana mieszanka najlepszej jakości ziaren zasługuje na szczególne otoczenie. Dlatego do współpracy przy projekcie Mazurro zapraszani są twórcy, wizjonerzy, designerzy, ludzi mody i sztuki. Tak powstała koncepcja niecodziennej sesji zdjęciowej, która została zrealizowana we współpracy z Marcinem Kempskim, światowej klasy fotografem. Pomysł idealnie oddaje kreatywność brandu - zdjęcia zostały bowiem stworzone w stylu modowym, ikonicznym. Motywem przewodnim sesji była rozmowa przy kawie - jednak tradycyjny stolik został zastąpiony stołem do ping-ponga, a dialog ukazano jako wymianę podań.

Podobnie wygląda komunikacja marki w mediach społecznościowych. Stały się one niejako miejscem spotkania ludzi - którym bliska jest ta filozofia - ze sztuką, designem, wzornictwem. Dla odbiorców komunikacji Mazurro picie kawy to bowiem coś więcej niż codzienny rytuał.

Portfolio produktowe marki Mazurro tworzą obecnie 3 kawy: Blue Marino, Espresso i Gold, które niebawem trafią do sprzedaży detalicznej. Marka jest już obecna w sektorze HoReCa.

