Międzynarodowy Dzień Herbaty. To jeden z najpopularniejszych napojów świata

21 maja świętujemy Międzynarodowy Dzień Herbaty. Herbata to jeden z najpopularniejszych napojów świata. Występuje w 1500 odmianach, może mieć właściwości pobudzające, rozgrzewające a nawet rozluźniające.

Autor: MB

Data: 21-05-2022, 17:34

Pierwsze święto jednego z najpopularniejszych napojów świata - herbaty - odbyło się w Nowym Delhi w 2005 roku. Herbata to napar przyrządzany z liści i pąków grupy roślin, nazywanych tą samą nazwą, należących do rodzaju kamelia./ fot. shutterstock

Herbata to napar przyrządzany z liści i pąków grupy roślin, nazywanych tą samą nazwą, należących do rodzaju kamelia. Rośliny te są do siebie podobne, traktowane jako odrębne gatunki lub odmiany jednego gatunku.

Herbata jest jednym n z najpopularniejszych napojów świata. Na świecie występuje 1500 jej odmian.

Międzynarodowy Dzień Herbaty. Za co ją kochamy?

Polacy najchętniej kupują herbaty w torebkach, które odpowiadają za ok. 89 proc. wartości sprzedaży. Najczęściej piją herbatę bez dodatków, ewentualnie urozmaicają ją cytryną, słodzą miodem lub cukrem. Rzadziej dodają mleko, imbir czy syrop owocowy.

- Konsumenci chętnie poszukują nowości, choćby w kategorii herbat zielonych, trzeba jednak przyznać, że jesteśmy tradycjonalistami. Wynika to przede wszystkim z faktu, że mamy w Polsce długą i bogatą tradycję picia herbaty, dla nas to napój codzienny. Najpopularniejszym rodzajem herbaty pozostaje tradycyjna herbata czarna - zapewnia Artur Sienkiewicz, Dyrektor Handlowy w Gourmet Foods (dystrybutor marki Dilmah w Polsce).

Zwyczaj popijania herbaty sięga 2737 roku p.n.e. - wtedy chiński cesarz Shennong niechcący upuścił liście krzewu herbacianego do gorącej wody.

Do Europy herbata trafiła w połowie XVI wieku, a do Polski liście herbaciane wkroczyły w 1664 roku i początkowo były one traktowane jak lekarstwo. Jednak z czasem zauważono, że to lekarstwo dosyć przyjemnie smakuje i zaczęto tworzyć z „przyjmowania lekarstwa” swoisty przyjemny rytuał.