Indyjski koncern Reliance ożywia historyczną lokalną markę Campa Cola i rzuca wyzwanie amerykańskim gigantom napojów PepsiCo i Coca-Cola na tym kluczowym rynku. Planuje wykorzystać swoją rozległą sieć detaliczną, obniżyć ceny i wykorzystać nacjonalistyczne nastroje - pisze agencja Reutersa.

Campa Cola powróciła na rynek; fot. unsplash.com

Azjatycki miliarder Mukesh Ambani, właściciel koncernu Reliance Group, zamierza ponownie wprowadzić na rynek kultową 50-letnią markę napojów Campa Cola. Czy PepsiCo i Coca-Cola mogą czuć się zagrożeni?

Celem jest otwarcie kilku własnych fabryk lub wspólnych przedsięwzięć w celu wyprodukowania Campy i dostarczania napojów gazowanych do jak największej liczby sklepów, hoteli i restauracji.

Firma mocno obniża ceny w sklepach. Dwulitrowa butelka Campa Coli kosztuje w sklepach 49 rupii (60 centów amerykańskich) - w promocji prawie 50% mniej od ceny na etykiecie i około jedną trzecią mniej niż 2,25-litrowe warianty coli i pepsi - wykazał Reuters.

Pepsi i Coca-Cola będą ostrożnie przyglądać się strategii marketingowej Reliance po tym, jak celowała ona w sentymenty i nostalgię Hindusów.

Kontrolowana przez miliardera Mukesha Ambaniego firma Reliance w marcu wprowadziła na rynek odnowione gazowane napoje Campa, które były popularne w Indiach w latach 70. XX w.

Campa Cola powalczy o udziały z Coca-Colą i Pepsi

Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że Ambaniemu będzie trudno dogonić Pepsi i Coca-Colę na rynku, który według szacunków Euromonitora jest wart 4,6 miliarda dolarów i ma rosnąć o 5% rocznie do 2027 roku. Inni znani potentaci - jak Richard Branson ze swoją Virgin Colą, odnieśli tu porażkę.

Ale najbogatszy człowiek Azji, który siedem lat temu zakłócił indyjski rynek telekomunikacyjny, wprowadzając zabójcze ceny, sprawił, że Reliance stał się wiodącym graczem w tej branży. I stosuje część tej samej strategii w swoim przedsięwzięciu związanym z napojami bezalkoholowymi.

- Coca-Cola i Pepsi nie są przyzwyczajone do ogólnokrajowych wyzwań, a Reliance ma siłę finansową i zasięg, by rzucić im wyzwanie lokalną marką o wysokiej wartości nostalgicznej – powiedział Reutersowi, Amulya Pandit, konsultant w Euromonitor International.

Walka ceną na rynku napojów gazowanych. Ile kosztuje Coca-Cola w Indiach?

Osoba, która ma bezpośrednią wiedzę na temat planu Reliance, powiedziała, że ​​celem jest otwarcie kilku własnych fabryk lub wspólnych przedsięwzięć w celu wyprodukowania Campy i dostarczania napojów gazowanych do jak największej liczby sklepów, hoteli i restauracji. Produkcja Campa jest obecnie zlecana na zewnątrz, po przejęciu marki za 2,7 miliona dolarów w zeszłym roku.

Najmniejsze butelki Campa Coli i Coli kosztują 10 rupii, a Pepsi zaczyna się od 12 rupii - podał Reuters.

Strategia dotycząca Campa Coli

"Cena będzie destrukcyjna" – powiedziała Reutersowi osoba, która dodała, że ​​Reliance planuje atak reklamowy podczas nadchodzącego popularnego turnieju krykieta (ulubiony sport w Indiach) i prowadzi rozmowy z co najmniej trzema drużynami, aby Campa stała się ich partnerem.

Osoba nie chciała zostać zidentyfikowana, ponieważ strategia jest poufna. Reliance nie odpowiedział na prośbę o komentarz, podczas gdy Pepsi powiedział, że nie komentuje konkurencji jako polityki.

Coca-Cola poinformowała, że ​​zasadniczo utrzymuje ceny swoich małych butelek na niezmienionym poziomie od zeszłego roku i koncentruje się na rozszerzaniu dystrybucji.

Jak pisze Reuters, Pepsi i Coca-Cola będą ostrożnie przyglądać się strategii marketingowej Reliance po tym, jak celowała ona w sentymenty i nostalgię Hindusów, promując Campa Colę jako rodzimą markę o "Wielkim Indyjskim Smaku" (org. The Great Indian Taste) i "bogatym dziedzictwie".

Campa oferowana jest w trzech smakach: cola, cytrynowym i pomarańczowym.

Campa Cola - krótka historia fenomenu

Historia Campa Coli (pierwotnie pisana jako Campa-Cola) w Indiach rozpoczęła się tam, gdzie zakończyła się historia Coca-Coli.

Coca-Cola, która pojawiła się w tym kraju w latach 50. XX wieku, była najpopularniejszą marką napojów bezalkoholowych do lat 70. Zmiana polityki rządu w 1977 roku miała zmusić Coca-Colę do rozwodnienia swoich udziałów w indyjskich firmach, a także do ujawnienia "tajnej receptury" koncentratu, z którego produkowany był słynny napój. Nie chcąc tego robić, Coca-Cola wycofała się z Indii.

Pure Drinks, główny dystrybutor Coca-Coli w Indiach, wykorzystał okazję do wprowadzenia na rynek własnego napoju gazowanego. Nazywał się Campa Cola i używał tej samej czcionki co Coca-Cola. Rodzima marka napojów bezalkoholowych szybko zyskała popularność jako napój dla młodych ludzi.

Reklamy marki miały młodzieńczy urok, zapadające w pamięć slogany i silne narodowościowe powiązania.

Jednak pomimo popularności wśród młodzieży, marka zaczęła podupadać pod koniec lat 90., po tym jak ówczesny minister finansów Manmohan Singh wprowadził reformy liberalizujące indyjską gospodarkę. Zmiany ułatwiły zagranicznym markom prowadzenie biznesu w kraju, a Coca-Cola i Pepsi ponownie weszły na rynek.

Campa zamknęła swoje rozlewnie w stolicy Delhi w 2000 roku i wkrótce napój zniknął ze sklepów i straganów.

