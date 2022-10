Nestlé uruchamia Nescafé Plan 2030, aby pomóc w rozwoju rolnictwa regeneracyjnego, zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych i poprawie poziomu życia rolników. Marka zainwestuje ponad miliard franków szwajcarskich do 2030 roku w ramach Nescafé Plan 2030.

Nescafé wspiera plantatorów kawy

Nescafé, największa marka kawy należąca do Nestlé i jedna z najpopularniejszych kaw na świecie, przedstawiła dziś swój szeroko zakrojony plan, który ma pomóc w doprowadzeniu upraw kawy do stanu większego zrównoważenia: Nescafé Plan 2030. Marka współpracuje z plantatorami kawy, aby pomóc im przejść na rolnictwo regeneracyjne, jednocześnie intensyfikując trwające od dekady prace w ramach Nescafé Plan.

Marka zainwestuje ponad miliard franków szwajcarskich do 2030 roku w ramach Nescafé Plan 2030. Inwestycja, będąca rozwinięciem istniejącego Nescafé Plan, jest związana z rozszerzeniem działań marki na rzecz zrównoważonego rozwoju. Jej finansowanie wspierane jest ze środków Nestlé na rzecz rolnictwa regeneracyjnego, co wynika ze zobowiązania Grupy do przyspieszenia przejścia na system regeneracyjnego wytwarzania żywności oraz ambicji osiągnięcia zerowej emisji netto gazów cieplarnianych.

„Zmiany klimatyczne sprawiają, że regiony, w których uprawiana jest kawa, są poddawane presji” – powiedział David Rennie, Dyrektor Marek Kawowych w Nestlé. „Wykorzystując 10-letnie doświadczenia Nescafé Plan, przyspieszamy działania mające na celu pomoc w przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym i rozwiązywaniu problemów społecznych i ekonomicznych w łańcuchach wartości Nescafé”.

Wzrost temperatur zmniejszy łączny areał, nadający się do upraw kawy, nawet o 50% do 2050 roku. Jednocześnie kawa stanowi źródło utrzymania dla około 125 milionów ludzi, a szacuje się, że 80% rodzin uprawiających kawę żyje na poziomie nieprzekraczającym granicy ubóstwa. Konieczne jest podjęcie działań w celu zapewnienia długoterminowego zrównoważenia produkcji kawy.

„Jako czołowa marka kawy na świecie, Nescafé stara się mieć realny wpływ na uprawy kawy na całym świecie” - powiedział Philipp Navratil, Dyrektor Dywizji Kaw w Nestlé. „Zależy nam zarówno na dobrobycie plantatorów, jak i pozytywnym wpływie upraw na środowisko. Nasze działania mogą przynieść zmiany w całym sektorze kawy”.

Regeneracyjna uprawa kawy. Dlaczego warto?

Rolnictwo regeneracyjne to podejście do działalności rolniczej, które ma na celu poprawę stanu i żyzności gleby, a także ochronę zasobów wodnych i różnorodności biologicznej. Zdrowsze gleby są bardziej odporne na wpływ zmian klimatycznych i mogą zwiększać plony, przyczyniając się do poprawy sytuacji materialnej rolników.

Nescafé zapewni rolnikom szkolenia, pomoc techniczną oraz sadzonki kawy wysokoplennej, aby pomóc im w przejściu na regeneracyjne metody uprawy kawy.

Przykłady praktyk rolnictwa regeneracyjnego:

· Sadzenie roślin okrywowych przyczynia się do ochrony gleby, pomagając wzbogacać ją w biomasę, która może zwiększyć zawartość materii organicznej, a tym samym sekwestrację węgla w glebie.

· Włączenie nawozów organicznych przyczynia się do zwiększenia żyzności gleby i jest niezbędne dla jej dobrej kondycji.

· Zwiększenie wykorzystania agroleśnictwa i upraw współrzędnych sprzyja zachowaniu bioróżnorodności.

· Przycinanie istniejących kawowców lub zastępowanie ich odmianami odpornymi na choroby i zmiany klimatu pomoże odmłodzić pola kawowe i zwiększyć plony uzyskiwane przez rolników.

Skupienie na miejscach, z których Nescafé pozyskuje 90% swojej kawy

Nescafé będzie współpracować z producentami kawy w zakresie testowania, poznawania i oceny skuteczności wielu technik rolnictwa regeneracyjnego. Będzie się to odbywać z ukierunkowaniem na siedem kluczowych rejonów, w których marka pozyskuje 90% kawy: Brazylię, Wietnam, Meksyk, Kolumbię, Wybrzeże Kości Słoniowej, Indonezję i Honduras.

Nescafé zamierza osiągnąć:

· 100% kawy pozyskiwanej odpowiedzialnie do roku 2025

· 20% kawy pozyskiwanej przy użyciu regeneracyjnych technik rolniczych do 2025 r. i 50% do 2030 r. w ramach ambicji Nestlé dotyczących jej głównych surowców

Pilotażowy system wsparcia finansowego w Meksyku, na Wybrzeżu Kości Słoniowej i w Indonezji ma przyspieszyć tempo przechodzenia na rolnictwo regeneracyjne

Nescafé jest zdecydowane wspierać rolników, którzy podejmują ryzyko i ponoszą koszty związane z przejściem na rolnictwo regeneracyjne. Będzie oferować programy, mające na celu pomoc plantatorom w zwiększeniu dochodów w wyniku tego przejścia. W Meksyku, na Wybrzeżu Kości Słoniowej i w Indonezji Nescafé będzie pilotować program wsparcia finansowego, aby pomóc rolnikom przyspieszyć przechodzenie na rolnictwo regeneracyjne. Dzięki temu systemowi, Nescafé wraz z producentami kawy będzie testować i wyłaniać najlepsze podejście w każdym z krajów. Może to obejmować takie działania, jak:

· warunkowe zachęty pieniężne do wprowadzania technik rolnictwa regeneracyjnego

· ochrona dochodów dzięki ubezpieczeniom od niekorzystnych warunków pogodowych

· większy dostęp do linii kredytowych dla rolników

Nescafé będzie śledzić postępy i oceniać wyniki programów prowadzonych w terenie z producentami kawy dzięki partnerstwu w dziedzinie monitorowania i oceny zawartemu z Rainforest Alliance. Działania będą uzupełniane przez partnerstwa ukierunkowane na wiedzę specjalistyczną, np. partnerstwo z Sustainable Food Lab w zakresie zagadnień związanych z oceną dochodów plantatorów kawy, strategią i śledzeniem postępów.

Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych także poprzez wychwytywanie i magazynowanie większej ilości dwutlenku węgla w glebie

Rolnictwo regeneracyjne przyczynia się również do wychwytywania dwutlenku węgla z atmosfery i redukcji emisji gazów cieplarnianych. Dlatego właśnie rolnictwo regeneracyjne jest kluczową częścią mapy drogowej do osiągnięcia zerowej emisji netto przez Nestlé. Nescafé zamierza przyczynić się do realizacji zobowiązania osiągnięcia zerowej emisji netto przez Nestlé, które zakłada zmniejszenie o połowę emisji gazów cieplarnianych do 2030 roku i osiągnięcie zerowego poziomu ich emisji netto do 2050 roku. Będzie współpracować z rolnikami, dostawcami i partnerami, aby pomóc w ochronie gruntów rolnych, zwiększać bioróżnorodność i pomagać w zapobieganiu wylesianiu. Marka zamierza pomóc rolnikom w zasadzeniu ponad 20 milionów drzew na farmach kawy lub w ich pobliżu.

Rozwój budowany na silnych fundamentach

Dzisiejsza zapowiedź stanowi rozwinięcie działań firmy Nescafé na rzecz zrównoważonego rozwoju w produkcji kawy. Od 2010 roku marka inwestuje w zrównoważony rozwój poprzez Nescafé Plan i zrobiła znaczne postępy:

· Odpowiedzialnie pozyskiwana kawa: w 2021 roku 82% kawy w Nescafé zostało pozyskane w sposób odpowiedzialny

· Sadzonki kawy: od 2010 r. zaopatrzono rolników w 250 mln nowych sadzonek kawy

· Monitoring i ocena: we współpracy z Rainforest Alliance ocena skutków w 14 krajach

· Emisja gazów cieplarnianych: 46-procentowa redukcja emisji gazów cieplarnianych w naszych fabrykach kawy rozpuszczalnej (2020 wobec 2010, na tonę produktu)

· Zużycie wody: 53% mniejszy pobór wody w naszych fabrykach kawy rozpuszczalnej (2020 wobec 2010, na tonę produktu)

