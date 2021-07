Mintel: Zrównoważony rozwój kluczową kwestią dla branży kawowej

Według badania Mintel Global New Products Database (GNPD) prawie połowa (48%) wszystkich nowych produktów kawowych wprowadzonych na rynek w 2020 r. bierze pod uwagę ochronę środowiska. Z kolei prawie dziesięć lat temu (2012) tylko co czwarte wprowadzane na rynek kawy były zrównoważone.

Autor: Jakub Szymanek

Data: 28-07-2021, 15:49

Kawy w kapsułkach a recykling

Zdaniem ekspertów Mintela kawy w kapsułkach, które stanowią jedną czwartą (24%) globalnych innowacji w kawie, są obecnie najbardziej kontrowersyjnym formatem w tej kategorii ze względu na ilość odpadów, jakie tworzą na wysypiskach. Według badania firmy Mintel dwie na pięć kapsułek (39%) na całym świecie noszą oświadczenie, że nadają się do recyklingu. Obecnie jedna na dziesięć kapsułek zawiera oświadczenie dotyczące biodegradacji (11%) lub oświadczenie dotyczące kompostowania (10%).

– Niewątpliwie zrównoważony rozwój będzie kluczową kwestią dla branży kawowej w ciągu najbliższych 20 lat. Konsumenci są coraz bardziej świadomi emisji dwutlenku węgla, a kawa jest jednym z najgorszych przestępców. Młodsze pokolenie o bardziej aktywistycznym nastawieniu będzie wykazywać mniejszą tolerancję dla odpadów, zwłaszcza kaw w kapsułkach, które można poddać recyklingowi, a co obecnie jest rzadko spotykane poddawane są recyklingowi – powiedział Jonny Forsyth, Associate Director, Mintel Food & Drink.

– Pandemia koronawirusa sprawiła, że konsumenci są bardziej wrażliwi na nierówności, a większość rolników jest słabo opłacana pomimo ogromnych zysków z kawy i stosowania oświadczeń o sprawiedliwym handlu. Marki będą musiały pomóc rolnikom radzić sobie z globalnym ociepleniem, aby uniknąć utraty dostaw i środków do życia. Marki będą musiały być o wiele bardziej „praktyczne” i umieścić swoje zrównoważone wartości i działania w samym sercu przekazu marki – dodał ekspert.

Większa sprzedaż kaw kupowanych do domu i trend domowego baristy

Przez pandemię mieliśmy zamknięte kawiarnie, a co za tym idzie większość kawy spożywaliśmy w swoich domach, co przełożyło się na wzrost sprzedaży kaw kupowanych do domów. Według danych Mintela o 8 % wzrosła liczba kaw w opakowaniach, które zostały wprowadzane na rynek na całym świecie w 2020 r. w porównaniu z 2019 r.

Jak wynika z analiz, trend „domowego baristy” najbardziej rozwinął się na rynkach zachodnich, gdzie kapsułki, ziarna i kawa mielona stanowią 77 % wszystkich wprowadzanych na rynek kaw, w porównaniu do zaledwie 44 % w Azji, Ameryce Łacińskiej i na Bliskim Wschodzie. Z kolei na Wschodzie i w Afryce dominują mieszanki (20%) i kawa instant (18%). Według badania kawa mielona odnotowała znaczny wzrost innowacyjności na rynkach zachodnich, odpowiadając za 19% nowych produktów wprowadzonych na rynek w 2019 r., wzrastając do 24% w 2020 r.

– Pandemia zmusiła konsumentów do przygotowywania większej ilości kawy w domu niż to miało miejsce wcześniej. W Wielkiej Brytanii sprzedaż detaliczna kawy wzrosła o 13% w 2020 r. w porównaniu z 2019 r. – wyjaśnił Jonny Forsyth, Associate Director, Mintel Food & Drink.

– Przez pandemię staliśmy się „domowymi baristami”. Duże grono osób starała się przygotować w domach taką kawą, jaką mogli wcześniej spróbować w kawiarniach. Przewidujemy, że wraz z poprawą technologii parzenia kawy i spadkiem cen maszyn ten trend będzie rozwijać się jeszcze bardziej. A co za tym idzie w przyszłości marki detaliczne będą musiały zachowywać się bardziej jak kawiarnie, aby dopasować się do potrzeb konsumentów – podsumował ekspert.