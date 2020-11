Mokate wspiera szachistów. Prezes: to fantastyczna gra, która pobudza do myślenia i wpisuje się w nasze marki

Grupa Mokate wspiera wiele przedsięwzięć szachowych. Co to za wydarzenia?

Od 12 lat jesteśmy sponsorem polskiej kadry narodowej kobiet w szachach. Polskie szachistki plasują się w światowej czołówce i odnoszą sukcesy na gruncie międzynarodowym. Gratulujemy!

W 2020 roku miało miejsce kilka ważnych wydarzeń, które odbyły się przy naszym wsparciu. W sierpniu rozegrano Mokate Indywidualne Mistrzostwa Polski Kobiet w Szachach, których byliśmy partnerem. Także w sierpniu wspieraliśmy Festiwal Szachowy w Ustroniu, w którym uczestniczyło blisko 580 zawodników z 11 krajów. W ramach Festiwalu Szachowego odbył się turniej organizowany przez Mokate, w którym wzięła udział ścisła krajowa czołówka szachowa, w tym najlepszy polski szachista Jan Krzysztof Duda oraz indywidualna mistrzyni Polski Karina Cyfka. Gościem specjalnym Festiwalu w Ustroniu był Anatolij Karpow, 12 Mistrz Świata w szachach i żywa legenda szachów, jeden z najsławniejszych w historii.

Dlaczego szachy?

Uważamy, że to jest gra królewska, bardzo szlachetna, z dużym potencjałem rozwoju. Widzimy ogromne możliwości wzrostu poziomu wśród młodych graczy jak również potencjał zainteresowania kolejnych graczy tym sportem. Historia szachów jako sportu sięga dalekich czasów. To tradycja, która ze swobodnych towarzyskich spotkań przerodziła się w ogromną społeczność ludzi z całego świata.

Szachy mają wiele zalet, ale nie należy do nich widowiskowość…

Zgadza się. To nie jest piłka nożna, ale jest to fantastyczna, strategiczna gra, która rozwija, pobudza do myślenia i wpisuje się w nasze marki, nasze produkty, naszą firmę i jej rozwój. Jesteśmy zadowoleni, że wspieramy tę dyscyplinę.

Czy zaangażowanie w szachy przekłada się na wzrost rozpoznawalności marek z Grupy Mokate?

Rozpoznawalność firmy i naszych produktów stale rośnie. Zawsze podczas turniejów szachowych organizujemy degustacje i koncepty marketingowe - docieramy do naszych konsumentów z różnych grup docelowych z poszczególnymi markami i produktami.

Skąd się wziął pomysł na wspieranie szachów?

Gra w szachy to nasza tradycja rodzinna. Już od trzech pokoleń gramy w szachy, z moim tatą graliśmy nawet w tym samym klubie szachowym - Olimpia Goleszów.

Jak się widzi tą dużą energię wśród ludzi, którzy grają w szachy i przyjeżdżają na turnieje, to chce się organizować szachowe wydarzenia, wspierać ambitnych graczy i lokalną społeczność. Dlatego takie działania będziemy kontynuować. Planujemy już wydarzenia szachowe w 2021, chcemy ponownie zorganizować m.in. duży turniej w Ustroniu, na który zamierzamy zaprosić arcymistrzów i pasjonatów, tak aby były to zawody na najwyższym poziomie.

Dziękuję za rozmowę.