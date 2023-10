Po ogłoszeniu Monster Energy jako sponsora Call of Duty League w kwietniu tego roku, Activision i Monster Energy wspólnie prezentują cztery nowe, limitowane puszki Monster Energy Call of Duty dostępne w sklepach w całym kraju.

Monster Energy i Call of Duty łączą siły/fot. materiały prasowe

Konsumenci otrzymają specjalne puszki Monster Energy Original, Monster Energy Zero Cukru (dostępnego w sieci Biedronka), Monster Zero Ultra i Monster Energy Mango Loco, na których znajdzie się ikoniczny bohater „Ghost” – ulubieniec fanów z serii Call of Duty od ponad dekady.

Monster Energy i Call of Duty łączą siły

Kupując dowolny z wymienionych napojów Monster Energy można otrzymać nagrody w grze Modern Warfare III, dzięki którym gracze wyróżnią się na tle konkurencji. Każda puszka to kod na podwójne doświadczenie przez 15 minut oraz nagrody w grze, takie jak:

● Pierwsza puszka: 2xp przez 15 minut + Skin Broni

● Druga puszka: 2xp przez 15 minut + Skin Postaci

● Trzecia puszka: 2xp przez 15 minut + Winyl na Broń

● Czwarta puszka: 2xp przez 15 minut + Pierwszy nowy kolor Skinu Postaci

● Piąta puszka: 2xp przez 15 minut + Materiał z nowego sezonu z gry

● Szósta puszka: 2xp przez 15 minut + Materiał z nowego sezonu z gry

Aby wziąć udział w promocji należy wejść na stronę callofduty.monsterenergy.com, utworzyć konto lub zeskanować kod QR z puszek Monster Energy Call of Duty oraz przesłać rachunek z dowodem zakupu puszki Monstera od 1 września do 31 grudnia 2023 r.

„Cieszymy się na możliwość połączenia sił z Call of Duty w ramach tej przełomowej współpracy” – powiedział Dan McHugh, Chief Marketing Officer Monster Energy. „Monster Energy zawsze kieruje pogoń za emocjonującymi doświadczeniami i umożliwianie naszym fanom realizowania swoich pasji. Razem zapewnimy naszym konsumentom energię, której potrzebują, aby zdominować wirtualne pole bitwy”.

„Jesteśmy podekscytowani wyruszeniem w tę podróż razem z Monster Energy” – dodał Jack Harari, wiceprezes ds. globalnych partnerstw w Activision Blizzard. „Obydwie marki są głęboko zaangażowane w dostarczanie naszym fanom niezrównanych emocji i niezapomnianych wrażeń. Razem tworzymy innowacyjne doświadczenie, które doda graczom energii i wyniesie ich pasję do Call of Duty na nowy poziom”.

Limitowane napoje Monster Energy Call of Duty Original, Zero Cukru, Zero Ultra i Mango Loco są dostępne w puszkach o pojemności 500 ml.

System Coca-Cola jest producentem napojów bezalkoholowych i zatrudniają łącznie prawie 1800 osób. W ostatniej dekadzie firmy zainwestowały w Polsce ponad 1,3 mld zł. Większość produktów Coca-Cola dostępnych na polskim rynku produkowanych jest w polskich fabrykach, zaś 77 groszy z każdej złotówki wydanej na napoje Coca-Cola w Polsce zostaje w kraju.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl