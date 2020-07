Nagroda INFLUENCER’S TOP dla marki QEENCY firmy KGH Polska

Plebiscyt Influencer’s TOP to innowacyjny projekt, w którym są przyznawane nagrody dla najlepszych marek z różnych kategorii. Produkty oceniane są przez znanych Influencerów zajmujących się tematyką lifestylową. Wśród zgłoszonych produktów znalazły się między innymi: Staropolanka kids, Terranova, Casillero del Diablo, Sosy Mutti, Philipiak, Oral B.

Jury składające się z Gwiazd, znanych blogerów i influencerów wybrało zwycięzców w każdej kategorii. W kategorii artykuły spożywcze certyfikat Influencer’s TOP otrzymały lemoniady QEENCY o smaku mojito, arbuz i rabarbar. Woda kokosowa QEENCY została doceniona przez Influencerów za smak i ilość odżywczych właściwości, które potwierdzają, że jest to produkt naturalny bez konserwantów. Nagrody zostały przyznane na początku lipca 2020. W tym roku ze względu na panujące obostrzenia związane z pandemią, nagrody nie zostały wręczone na uroczystej gali.

Branża soków i napojów owocowych wysoko koncentruje się na dopasowaniu do zmieniających się trendów konsumenckich. Wspieranie zdrowego stylu życia Polaków, edukacja i trafianie z komunikacją do młodego pokolenia to kontynuacja strategii komunikacyjnej firmy KGH Polska.

„Nagroda Influencer’s TOP 2020 dla wody kokosowej i lemoniad QEENCY przyznana przez Influencerów to dla nas wysokie wyróżnienie. Zmienia się sposób komunikacji i dotarcia do młodych konsumentów. Chcemy być marką nowoczesną dobrze postrzeganą w wybranej grupie docelowej. Pracujemy nad udoskonalaniem naszej komunikacji, budujemy zasięg w social mediach. Dbamy o kontakt z Instagramerami i ich Fanami”- mówi Waldemar Gawłowski, Pełnomocnik Zarządu KGH Polska

Więcej informacji znajduje się na stronie www.qeency.pl oraz www.kghpolska.pl