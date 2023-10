Podczas uroczystej gali w warszawskiej restauracji Belvedere zostały wręczone nagrody Herbapol Esencja Natury. Są one przyznawane tym osobom, które czerpią inspirację z przyrody i żyją zgodnie z jej zasadami. W tym roku kapituła wybrała laureatów w siedmiu kategoriach.

Nagrody Herbapol Esencja Natury 2023 wręczone! / Fot. Materiały prasowe

Herbapol-Lublin S.A. po raz kolejny przyznał nagrody Esencja Natury

Herbapol-Lublin S.A. już od 75 lat szczyci się głębokim i wielowymiarowym związkiem z naturą. To ona jest fundamentem jego misji, filozofii działania i rozwoju. Jako firma głęboko zakorzeniona w naturze, Herbapol także wyróżnia tych, których nieodłącznym elementem życia jest przyroda. Nagrody Esencja Natury przyznawane są osobom ze świata nauki, kultury, mediów czy edukacji, które traktują naturę jako kluczową wartość i poprzez swoją postawę inspirują innych do życia w zgodzie z jej zasadami.

Z dużą ciekawością i radością obserwuję, jak przybywa nam „bohaterów” na naszej liście i jak zmieniają się kategorie. Laureatów mamy już 64, a teraz dochodzą kolejni. Nowe kategorie - to dowód czasów w jakich żyjemy – mówi Jerzy Starak, prezes Rady Nadzorczej spółki – Wśród nagrodzonych mamy artystów, których sztuka odzwierciedla czystą harmonię między przyrodą a człowiekiem. Mamy naukowców i odkrywców, których praca pomaga lepiej poznać świat wokół nas. Są wśród nich młodzi ludzie, którym udaje się zdobyć zaufanie leśnych mieszkańców, poczuć się bezpiecznie w naturalnym środowisku i umiejętnie wykorzystać media społecznościowe do pokazywania naturalnego piękna przyrody, jej darów, miejsc na kuli ziemskiej.

W tym roku, decyzją kapituły, laureatami nagrody Herbapol Esencja Natury zostali:

· w kategorii INSPIRACJA NATURĄ W SZTUCE: Jarosław Koziara. Wyróżniony za ukazywanie w swoich wielkoformatowych pracach harmonii między przyrodą a człowiekiem. Za tworzenie dzieł w krajobrazach, które przez lata żyją w symbiozie z otoczeniem, przy naturalnej współpracy z Matką Naturą. Za sztukę przenikającą granice, dotykającą serca i umysły, która dzięki szerokiej perspektywie uświadamia, że jesteśmy częścią czegoś większego.

· w kategorii PIĘKNA Z NATURY: Ewa Chojnowska-Lesiak. Wyróżniona za pokazywanie, że prawdziwa pasja zawsze nas dogoni i przy odrobinie chęci może stać się sensem naszego życia. Za uświadamianie, że współgranie z naturą daje wspaniałą możliwość oddychania światem. Za inspirację do poznawania krajów i kultur. Za piękno, które płynie ponad granicami. Statuetkę wręczył prezes firmy Herbapol–Lublin Evangelos Evangelou.

· w kategorii W TOWARZYSTWIE NATURY: Dawid Popończyk „Leśny Kawaler”. Nagrodzony za skracanie dystansu między przyrodą a ludźmi. Za przybliżanie leśnego życia zwierząt i ukazywanie ich naturalnego środowiska. Za wtopienie się w świat przyrody i za umiejętność wykorzystania mediów społecznościowych do pokazywania otaczającego nas naturalnego piękna.

· w kategorii EDUKACJA I NATURA: Las Odkrywców. Nagroda za łączenie pokoleń w duchu poszanowania przyrody. Za pokazywanie lasu z różnych perspektyw i przybliżanie jego ekosystemu. Za stworzenie miejsca pełnego ciekawostek naturalnie wplecionych w otoczenie. Za umożliwienie sensorycznego doświadczania świata i zapewnienie uśmiechu na twarzach każdego, kto wkroczy do Lasu Odkrywców. Nagrodę odebrała Anita Przybyłowska.

· w kategorii Z NATURĄ OD KUCHNI: Michał Korkosz „Rozkoszny”. Nominowany za fantastyczne opowieści o jedzeniu i przybliżanie walorów polskiej kuchni. Za mistrzowskie łączenie smaków, które poznawał od dziecka, a które teraz odświeża i odkrywa na nowo. Zawsze na swój własny, wyjątkowy sposób. Za budowanie kulinarnego wizerunku Polski poza granicami kraju. Za smak, odkrywczość i pasję, które zawsze pojawiają się na przygotowanym przez niego talerzu.

· w kategorii NATURA I NAUKA: profesor doktor habilitowana Ewa Stachowska. Wyróżniona za udowadnianie, że zdrowe jedzenie to zdrowe życie. Za dbanie o ciała i umysły innych. Za codzienne świadectwo, mówiące o tym, że jelita to drugi mózg człowieka. Za pokazywanie dobrych, naturalnych praktyk, podpartych wieloma naukowymi rozprawami, które sprawiają, że innym żyje się po prostu lepiej…i zdrowiej.

· w kategorii Z NATURĄ PRZEZ ŻYCIE: Joanna Posoch i jej Lawendowe Pole. Nagrodzona za holistyczne podejście do natury – od ekologicznej uprawy lawendy, wykorzystywania jej esencji i kwiatów do zrównoważonego tworzenia zdrowych produktów oraz pokazywanie innym, jak wiele możliwości i piękna niesie ze sobą życie w duchu slow. Za zbudowanie wokół warmińskiej plantacji niezwykłej ostoi umożliwiającej złapanie oddechu od zgiełku miasta i życia. W imieniu Joanny Posoch nagrodę odebrała Marzena Markowska.

Tegoroczną galę Herbapol Esencja Natury poprowadziła Agnieszka Woźniak-Starak, a muzycznym zwieńczeniem wieczoru był występ Margaret. W tym roku artystka świętuje jubileusz. Z okazji 10-lecia wydała album w formule MTV UNPLUGGED oraz przygotowała trasę koncertową, promującą repertuar zaprezentowany w nowej odsłonie. Goście obecni podczas gali Herbapol Esencja Natury wysłuchali największych hitów Margaret w akustycznej, kubańskiej odsłonie, w towarzystwie 14-osobowego zespołu instrumentalistów. To było wyjątkowe wydarzenie muzyczne!

„Herbapol-Lublin” S.A. to lider polskiego rynku spożywczego z historią sięgającą 1949 roku. Od samego początku inspiruje się naturą i czerpie z jej bogactwa, oferując konsumentom produkty wysokiej jakości. Portfolio produktowe firmy obejmuje kategorie syropów owocowych, herbatek owocowych, ziołowych, funkcjonalnych, herbat białych, zielonych, czerwonych i czarnych, produktów dżemowych i gotowych do picia napojów herbacianych, cukierków czyszczących język oraz kosmetyki. W portfolio produktowym marki znajdziemy m.in. Herbapol, Big-Active, Zioła Mnicha, Polana. Herbapol-Lublin to świetny przykład połączenia tradycji z nowoczesnością. Marka niezmiennie cieszy się zaufaniem czterech pokoleń konsumentów.

