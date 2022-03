Najdroższa kawa na świecie dostępna w Polsce

Firma Golden Bow Solutions wprowadziła na polski rynek gatunek kawy, która uchodzi za najdroższą na świecie: Black Ivory Coffee. Wpływ na cenę kawy mają jej ograniczone zbiory oraz wyszukany sposób produkcji, w który zaangażowane są tajskie słonie.

Autor: oprac. JS

Data: 31-03-2022, 16:09

Golden Bow Solutions wprowadziło na polski rynek kawę Black Ivory Coffee / fot. materiały prasowe

Najlepsze ziarna 100% Thai Arabica zjadane są przez tajskie słonie, a następnie wydalane. Po oczyszczeniu i dokładnym wymyciu oraz wyłuskaniu ziaren kawy zostają one upalone.

Słonie zaangażowane w produkcję kawy

Proces produkcji rozpoczyna się od zebrania najlepszych ziaren 100% Thai Arabica, które są uprawiane na wysokości 1500 m n.p.m. Następnie ziarna trafiają do Surin, gdzie rodziny opiekujące się słoniami mieszają je z ulubionym pożywieniem słonia (np. z ryżem, bananem i tamaryndowcem). Taka mieszanka daje gwarancję, że słoń z przyjemnością delektuje się jedzeniem, a przy okazji otrzymuje w pełni zbilansowany posiłek. Każdy słoń ma swój własny ulubiony przepis, ponieważ ich smak, podobnie jak u ludzi - jest subiektywny. Po spożyciu rozpoczyna się proces trawienia, który może zająć od 12 do 72 godzin, w zależności od ilości pokarmu w żołądku słonia. Po wydaleniu przez słonie, pojedyncze ziarna są ręcznie zbierane przez osoby sprawujące opiekę nad zwierzętami.

Następnie zebrane ziarna są dostarczane do miejscowej szkoły, gdzie uczniowie ostatnich klas liceum otrzymują wynagrodzenie za mycie oraz suszenie na słońcu pozyskanych ziaren. Po wysuszeniu do określonego procentu wilgotności ziarna są łuskane i sortowane maszynowo pod kątem wad fizycznych i rozmiaru, a dopiero następnie wypalane. Tak powstaje kawa Black Ivory, której smak jest delikatny i pozbawiony goryczki, a w swojej złożoności niemal herbaciany.

Sprzedaż kawy Black Ivory Coffee

Do wyprodukowania jednego kilograma Black Ivory Coffee potrzeba około 33 kilogramów ziaren kawy. Przybliżone zbiory w 2022r. to zaledwie 215 kg (474 LBS), co czyni Black Ivory Coffee najrzadszą kawą na świecie.

Głównym rynkiem zbytu kawy są pięciogwiazdkowe hotele, a jedynie niewielka ilość przeznaczona jest do dalszej odsprzedaży dla miłośników kawy.