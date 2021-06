Krynica Vitamin zdradza najgorętsze trendy napojowe na lato 2021

Wody smakowe i lemoniady bez cukru, energetyki, kawa mrożona - głównie w mniejszych butelkach lub puszkach - to trendy, które zauważa Krynica Vitamin na sezon letni 2021. Opowiedziała nam o nich Marta Lewandowska, Product Development Manager w Krynicy Vitamin SA.

Autor: Paulina Piwowarek

Data: 18-06-2021, 12:22

Rozmawiamy z Martą Lewandowską, Product Development Manager w Krynicy Vitamin SA; fot. mat.pras, unsplash.com

Wody smakowe i lemoniady - to nowości, które Krynica Vitamin promuje wśród klientów na sezon letni 2021

W odpowiedzi na wprowadzone w styczniu regulacje zmniejszyły się formaty, co widać przede wszystkim w opakowaniach PET, butelki są mniejsze, bo niższa jest wtedy opłata cukrowa i konsumenci nie odczuwają radykalnego wzrostu cen.

Segment napojów energetycznych urósł w 2020 r. o 6 proc., mimo ogólnego spadku sprzedaży napojów. Zamknięci w domu sięgaliśmy również po energetyki, nie mając pod ręką kawy z biurowego ekspresu. Dzięki temu zyskuje na popularności również kawa mrożona, która wzrosła u nas o 135 proc. w 2020 r.

Jakie nowości produktowe / smakowe zaproponowaliście swoim kontrahentom na okres letni? Czego możemy spodziewać się w sezonie?

Nawodnienie organizmu to istotny element zrównoważonej diety. By prawidłowo funkcjonować, organizm każdego dnia potrzebuje minimum 1,5–2 litrów płynów. Lato to naturalny czas picia napojów gaszących pragnienie. W tworzeniu receptur szukamy inspiracji w naturze, a także w trendach żywieniowych. Trend prozdrowotny ma znaczący wpływ na kształt rynku spożywczego w Polsce. Według Nielsena, ponad połowa Polaków uważnie czyta etykiety produktów, a jej krótki i naturalny skład to niewątpliwa zaleta dla bardziej wymagających konsumentów.

Na tegoroczne lato przygotowaliśmy dwie nowości. Pierwsza to tzw. wody smakowe, które nie zawierają cukru, nie mają żadnej kaloryczności i mają krótką listę naturalnych składników. Nasze portfolio wzbogaciło się o produkty o smaku limonki i mięty, marakui, ogórka, różowego grapefruita.

Druga propozycja to lemoniady, uwielbiane przez nas od dzieciństwa. Zaproponowaliśmy naszym klientom właśnie taki smakowy powrót do dzieciństwa i zabaw w ogrodzie babci i dziadka. Pewnie każdy z nas pamięta pyszny kompot z rabarbaru czy smak mirabelki zerwanej prosto z drzewa. Ale żeby przełamać trochę sielskość, sięgnęliśmy po nowoczesne kombinacje i przygotowaliśmy lemoniady, które idealnie łączą smak orzeźwiającej pomarańczy z wytrawnym rozmarynem. Przewagą naszych nowości jest obecność w produkcie wyłącznie naturalnie występujących ekstraktów owocowych bez dodatku białego cukru oraz niska kaloryczność napojów.

Czy wody smakowe to ciekawy trend dla spółki?

Widzimy w nim spory potencjał, dlatego jakiś czas temu zainwestowaliśmy w tę kategorię, a opłata cukrowa przyspieszyła jej rozwój. Mamy coraz więcej konsumentów świadomych, którzy nie sięgają po produkty z cukrem i sztucznymi składnikami, a z drugiej strony nie chcą pić wody mineralnej, gdyż im po prostu nie smakuje.

Ta kategoria to dla nas wciąż nisza, w portfolio zdecydowanie królują napoje energetyczne oraz gazowane. Opłata cukrowa na razie nie zrewolucjonizowała rynku, choć przyczyniła się do zarówno spadku sprzedaży, jak i wzrostu cen napojów słodzonych cukrem, miała też wpływ na inflację. Pewną szansę widzimy w kawach mrożonych, gdyż pomijając fakt, że jako jedyni produkujemy kawy w puszce w Polsce, nie są one objęte opłatą cukrową, o ile głównym składnikiem jest mleko.

Jakie formaty, opakowania są najpopularniejsze w tym czasie?

W odpowiedzi na wprowadzone w styczniu regulacje zmniejszyły się formaty, co widać przede wszystkim w opakowaniach PET, butelki są mniejsze, bo niższa jest wtedy opłata cukrowa i konsumenci nie odczuwają radykalnego wzrostu cen. Jednak coraz bardziej świadomi ekologicznie konsumenci wolą rezygnować z napojów w butelkach PET i wybierać opakowania aluminiowe, które można przetwarzać w nieskończoność, w przeciwieństwie do PET. Nasi dostawcy dokładają najwyższych starań, aby zmaksymalizować wydajność recyklingu, co w praktyce oznacza, że poziom recyklingu dla opakowań aluminiowych wynosi 74,5 proc. My specjalizujemy się w rozlewie w puszkach i widzimy trend coraz mniejszych opakowań, głównie 250 ml oraz mniejsze. Żyjemy szybko, dostępność małoformatowych sklepów „na każdym rogu” sprawia, że w każdej chwili konsument może kupić schłodzony napój w małym formacie.

Na co stawia Krynica Vitamin?

Jednym z naszych celów strategicznych jest dywersyfikacja – zarówno geograficzna, jak i produktowa, a także elastyczność produkcji. Nie chcemy być uzależnieni od danego rynku, formatu czy kategorii. Rozwijamy też drugą nogę biznesową - suplementy diety i kosmetyki. Stawiamy na dynamiczny rozwój, który jest jak inwestycja długoterminowa w wartość spółki, również z myślą o inwestorach, gdyż znajdujemy się w prestiżowym indeksie sWIG80.

Czy lato to znaczący wzrost przychodów Krynicy?

Największy popyt na nasze produkty jest w okresie od kwietnia do września, ale sezonowość zaczyna być już pieśnią przeszłości. Dzięki dużym kontraktom, m.in. tym amerykańskimi partnerami na produkcję napojów energetycznych i hard seltzer, produkujemy i mamy przychody przez cały rok. Z ciekawostek – w pierwszym kwartale głównie eksportowaliśmy, przede wszystkim do USA.

Jakie pandemiczne zmiany trendów zaobserwowaliście?

Patrząc na polski rynek, mamy wzrosty w dwóch ważnych dla nas kategoriach. Po pierwsze napoje energetyczne – segment urósł w 2020 r. o 6 proc., mimo ogólnego spadku sprzedaży napojów. Zamknięci w domu sięgaliśmy również po energetyki, nie mając pod ręką kawy z biurowego ekspresu. Dzięki temu zyskuje na popularności również kawa mrożona, która wzrosła u nas o 135 proc. w 2020 r.

To również trendy opakowaniowe, zamknięte restauracje, kawiarnie i bary szybkiej obsługi sprawiły, że konsumenci przerzucili się na napoje w puszkach, kupując je w dyskontach i sklepach małoformatowych, w tym na stacjach benzynowych. Ten trend widoczny jest w Polsce, ale przede wszystkim wystrzelił w USA, dzięki czemu nasz eksport do Stanów Zjednoczonych wyniósł 10 proc. w 2020 r.

Czy będą one kontynuowane latem 2021 r.?

Lato to dla nas wdrażanie zamkniętych projektów z klientami w IV i I kwartale. Latem już zastanawiamy się, czym zaskoczyć klientów w kolejnym sezonie. Mamy kilka pomysłów, ale na tym etapie nie będziemy o tym mówić.

Dziękuję za rozmowę.

