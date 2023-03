Dieta cukrzycowa oznacza, że należy uważać na wszystko, co się je i pije. Znajomość liczby spożywanych węglowodanów i ich wpływu na poziom cukru we krwi ma kluczowe znaczenie. Jakich napojów cukrzycy powinni unikać za wszelką cenę?

Najgorsze napoje dla cukrzyków. Tych 3 napojów powinno się unikać. |fot. Shutterstock

Amerykańskie Towarzystwo Diabetologiczne (American Diabetes Association) zaleca osobom chorującym na cukrzycę napoje o zerowej lub niskiej kaloryczności. Głównym powodem jest zapobieganie wzrostowi poziomu cukru we krwi.

Wybór odpowiednich napojów może pomóc uniknąć nieprzyjemnych skutków ubocznych, takich jak skoki cukru we krwi, opanować objawy cukrzycy, a także utrzymać zdrową wagę. Do odpowiednich napojów zalicza się m.in. wodę, herbatę, kawę, koktajle warzywne. A jakich napojów unikać za wszelką cenę?

Najgorsze napoje dla cukrzyków. Czego unikać?

W miarę powinno się unikać słodkich napojów. Nie tylko mogą podnieść poziom cukru we krwi, ale mogą również stanowić znaczną część dziennego zalecanego spożycia kalorii.

Słodkie napoje wnoszą niewielką lub żadną wartość odżywczą do diety, jednak z drugiej strony soki owocowe dostarczają pewnych składników odżywczych.

1. Zwykły napój gazowany

Zajmuje pierwsze miejsce na liście napojów, których należy unikać. Średnio jedna puszka zawiera aż 40 gramów cukru i 150 kalorii, zauważa Amerykańskie Towarzystwo Diabetologiczne (American Diabetes Association).

Picie słodkich napojów jest również związane z przybieraniem na wadze i próchnicą zębów, dlatego najlepiej zostawić je na sklepowej półce. Zamiast tego lepiej sięgnąć po bezcukrową, owocową wodę lub herbatę.

Napoje energetyczne nie są dobrym wyborem dla cukrzyków. | fot. Shutterstock

2. Napoje energetyczne

Napoje energetyczne mogą zawierać zarówno kofeinę, jak i węglowodany. Badanie z 2018 roku wykazało, że napoje energetyczne mogą powodować skoki poziomu cukru we krwi.

Nadmiar kofeiny może powodować nerwowość, zwiększyć ciśnienie krwi, doprowadzić do bezsenności. Wszystko to może mieć wpływ na ogólny stan zdrowia.

3. Słodzone lub niesłodzone soki owocowe

Chociaż 100-procentowy sok owocowy jest dobry w umiarkowanych ilościach i jest źródłem składników odżywczych, takich jak witamina C, wszystkie soki owocowe mogą znacznie podwyższyć ilość węglowodanówów w diecie i są czystym (naturalnym) cukrem. Ta kombinacja może siać spustoszenie w poziomie cukru we krwi i zwiększać ryzyko przybierania na wadze.

Jeśli koniecznie musi to być sok owocowy, należy upewnić się, że to sok, który jest w 100% czysty i nie zawiera dodatku cukru. Ważne jest także ograniczenie ilości spożycia, najlepiej do nie więcej niż połowy szklanki dziennie, a zamiast czystych soków lepiej rozważyć dodanie odrobiny ulubionego soku do wody gazowanej.

Jeśli soki owocowe, to tylko bez dodatku cukru. | fot. Shutterstock

Na te napoje cukrzycy również powinni uważać

1. Dietetyczny napój gazowany

Badanie z 2015 roku powiązało zwiększone spożycie dietetycznych napojów gazowanych z ryzykiem wystąpienia zespołu metabolicznego. Zespół ten odnosi się do grupy warunków, w tym: wysokiego ciśnienia krwi, wysokiego poziom cholesterolu, wysokiego poziom trójglicerydów, zwiększonego przyrostu masy ciała i wysokiego poziom cukru we krwi.

Badanie z 2016 roku wykazało, że osoby pijące dietetyczne napoje gazowane miały podwyższony poziom cukru we krwi i obwód talii.

Jednak w tym badaniu nie kontrolowano posiłków, aktywności fizycznej ani innych zmiennych przed wykonaniem każdej rundy testów. Ponadto autorzy stwierdzili, że osoby z wyższym poziomem insuliny na początku badania mogły już mieć problemy metaboliczne niezwiązane ze spożyciem bezcukrowych napojów gazowanych.

Dla większości osób żyjących z cukrzycą napoje gazowane bez cukru są bezpieczne w umiarkowanych ilościach.

Najbezpieczniejszym wyborem wśród alkoholi dla cukrzyków jest czerwone wino. | fot. Shutterstock

2. Napoje alkoholowe

Spożycie alkoholu może pogorszyć takie stany jak wysokie ciśnienie krwi lub uszkodzenie nerwów spowodowane cukrzycą i w przypadku spożycia alkoholu najlepiej skontaktować się z pracownikiem służby zdrowia, aby ustalić, czy napoje alkoholowe są odpowiednie dla danej osoby.

Alkohol może powodować spadek poziomu cukru we krwi w ciągu następnych kilku godzin po spożyciu. Jest to szczególnie ważne dla osób, które przyjmują insulinę lub inne leki, które mogą powodować hipoglikemię lub niski poziom cukru we krwi.

Niektóre alkohole destylowane są zazwyczaj mieszane z napojami gazowanymi lub sokami zawierającymi cukier, które mogą podnosić poziom cukru we krwi.

Jedno badanie przeprowadzone w 2016 roku na próbie 383 tys. osób wykazało, że spożywanie alkoholu wiązało się z wyższym ryzykiem stanu przedcukrzycowego. Jednak łagodne do umiarkowanego spożycie alkoholu było w rzeczywistości związane z niższym ryzykiem rozwoju cukrzycy typu 2.

Niektóre badania wykazały korzystny wpływ czerwonego wina na cukrzycę. Czerwone wino ma pewne właściwości przeciwutleniające i może zawierać mniej węglowodanów. Wina o słodszym smaku mają większą zawartość cukru.

Wytyczne Amerykańskiego Towarzystwa Diabetologicznego zalecają, aby osoby z cukrzycą ograniczyły spożycie do jednego drinka dziennie lub mniej dla kobiet i dwóch drinków dziennie lub mniej dla mężczyzn. Za jeden napój uważa się 150 ml wina, 40 ml spirytusu destylowanego lub 340 ml piwa.

