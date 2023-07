O kulisach współpracy ze znanym raperem Quebonafide, promowaniu prozdrowotnych produktów na bazie naparu z zielonej herbaty i wprowadzanych na rynek oryginalnych nowościach rozmawiamy z Moniką Kowal, współwłaścicielką i prezeską Soti Natural. Cały wywiad dostępny jest w strefie premium.

Staramy sie inspirować naszych klientów do wyboru zdrowych produktów na bazie zielonej herbaty/Fot. SOTI

"Połączyła nas fascynacja dalekim wschodem i miłość do Azji" - jak dokładnie doszło do współpracy SOTI z raperem Quebonafide?

Czego oczekują dzisiaj konsumenci od prozdrowotnej żywności?

Zapraszamy na kolejną odsłonę rozmowy z Moniką Kowal, współwłaścicielką i prezeską Soti Natural.

Jednym z innowacyjnych projektów, na który zdecydowała się firma SOTI, było nawiązanie współpracy z Quebonafide i stworzenie wspólnej linii produktów pod brandem Miss Ti, w której znalazły się m.in. napoje i desery lodowe. Jak doszło do tej „muzyczno- spożywczej” kooperacji?

Prawie rok trwały przygotowania do startu tego wyjątkowego projektu, po tym jak zespół Kuby Grabowskiego zgłosił się do nas. Połączyła nas fascynacja dalekim wschodem i miłość do Azji. W trakcie rozmów okazało się, że jest wiele punktów stycznych, które nas wiążą i są dobrym punktem wyjścia do tego, by razem coś ciekawego stworzyć. To się udało, bo powstała linia fajnych, oryginalnych i przede wszystkim zdrowych produktów. Najnowszy z nich to dwupak Mochi przygotowany dla Żabki, w wersji „to go”. To świetna opcja dla osób zabieganych, które są ciągle w drodze. Można wpaść na chwilę do sklepu, kupić deser i zabrać go ze sobą.

Klient coraz bardziej wymagający: zwraca uwagę na skład, jakość produktów, zaangażowanie w ekologię. Czy bierzecie pod uwagę ten trend planując rozwój firmy? Czy zauważacie taką tendencję i fakt, że tę troskę o jakość i środowisko trzeba wpisywać w plany biznesowe?

Na pewno jest duży odsetek deklaratywności. Na poziomie zapewnień większość Polaków stwierdza, że wybiera zdrowsze produkty. Na poziomie realnych zakupów już to tak nie wygląda. Ale ta deklaratywność, ta świadomość, to coś nad czym można pracować. Do tego się odwołujemy w naszych komunikatach. Inspirujemy, żeby korzystać z wygodnych i zdrowych produktów. To ma długoterminowe efekty. Wielu klientów pisze do nas wiadomości i zapewnia, że nie było im łatwo porzucić dotychczasowe nawyki i przejść na dietę. Ale już zamiana energetyka, który miał w sobie mnóstwo cukru i nie zawierał żadnych witamin i składników odżywczych na naturalny napar z zielonej herbaty już po kilku dniach przynosi pozytywne efekty. Wydłuża nam się doba w fajny, naturalny sposób, nie ma spadków energii, poprawia się trawienie, metabolizm, cera. To korzystne zmiany, na które nie trzeba długo czekać, to konsumentów przekonuje do wyboru naszych produktów. Nowe pokolenie czyli generacja Z to odbiorcy, którzy wchodzą na rynek z inna świadomością, mają wiedzę, czytają etykiety nie są podatni na reklamę. To dla nas szansa, by zaproponować im ofertę adekwatna do ich oczekiwań i opartą na wiarygodnym komunikacie. Sieci handlowe też fajnie się spełniają w tej misji i angażują w działania edukacyjne.

Porozmawiajmy przez chwilę o planach na przyszłość. Zaczęliście od herbaty, potem przyszła pora na kremy i desery lodowe. Na pewno planujecie wprowadzenie na rynek nowych, ciekawych produktów. Czy możemy już coś ujawnić?

Naszą najnowszą innowacją jest kubek do bubble tea, który stał się bestsellerem sieci Żabka, więc na pewno będziemy rozwijali ten koncept. Pojawiły się obecnie dwa warianty smakowe: tutti frutti i pomarańcza. A już na początku sierpnia wystartujemy z kolejnym produktem tej serii. W ten sposób chcemy zachęcić młodszych odbiorców do korzystania z naparów Soti. To innowacja na skalę globalną, nigdzie na świecie nie ma takiego produktu, który pozwala nam samodzielnie przygotować buble tea.







