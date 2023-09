To na producentach wód i napojów spoczywa obowiązek utworzenia i utrzymania systemu kaucyjnego, o którego wdrożenie cała branża napojowa walczyła od kilku lat. Podpisana przez Prezydenta RP ustawa zakłada, że system wejdzie w życie z początkiem 2025 roku i że na rynku może być kilku operatorów. Najwięksi producenci w Polsce, na czele z Żywiec Zdój, połączyli siły by jak najszybciej powołać jednego operatora i usprawnić prace nad system. A jest nad czym pracować, bo polskie firmy mają bardzo mało czasu, nieco ponad rok, na wdrożenie przepisów w życie. Z doświadczeń innych krajów europejskich wynika, że na zbudowanie sprawnego systemu potrzeba nawet ponad dwóch lat.

„System kaucyjny to jedyne efektywne rozwiązanie zapewniające zwiększenie poziomu zbiórki i recyklingu opakowań z plastiku, o które walczyliśmy od kilku lat. Cieszy więc fakt, że ustawa w końcu została uchwalona przez Sejm i podpisana przez Prezydenta RP. Niestety pomimo naszych wielokrotnych apeli o przyspieszenie prac, rządzący przedłużali proces, by w efekcie postawić producentów przed wyzwaniem zbudowania systemu w rok. Jeśli nam się to nie uda, cała branża będzie płacić wielomilionowe kary. Już teraz wiemy, że nie ma szans by system powstał do 1 stycznia 2025 r. To po prostu nierealne. Postanowiliśmy jednak połączyć siły z innymi producentami i zrobić wszystko, żeby stworzyć prosty, efektywny system i wdrożyć go jak najszybciej. Naszym celem jest wspólne wyłonienie jednego operatora. Chcemy uniknąć chaosu, jaki mógłby powstać przy powołaniu kilku podmiotów. Walczymy z całych sił o jak najszybsze wdrożenie prac, gdyż naszym priorytetem jest natura. Żywiec Zdrój od kilku lat sam finansuje zbiórkę równowartości 100% plastiku wprowadzonego na rynek – działanie to podejmuje we współpracy z organizacją odzysku Rekopol. Możliwość systemowego odzyskiwania butelek PET i wykorzystywania prawie całego tworzywa z rynku jest naszym zdaniem krokiem milowym na rzecz ochrony środowisko. System kaucyjny podniesie poziom zbiórki o kilkadziesiąt procent względem obecnego stanu, przyczyni się do zmniejszenia emisji CO2 oraz ograniczenia zaśmiecania natury. Pamiętajmy, że plastikowe butelki nigdy nie powinny się znaleźć w lesie czy w parku. To cenne tworzywo, które z naszych domów powinno trafić, za pomocą systemu kaucyjnego, do recyklera” – mówi Paulina Kaczmarek, kierowniczka ds. zrównoważonego rozwoju. Żywiec Zdrój.