Nałęczowianka poszerza portfolio o 3 napoje funkcjonalne

Nałęczowianka poszerza swoje portfolio o trzy napoje funkcjonalne na bazie naturalnej wody mineralnej. Są one wzbogacone o składniki mineralne takie jak: cynk, potas lub magnez. Napoje są dostępne w butelkach 0,7 L wykonanych w 50% z plastiku z recyklingu.

Autor: portalspozywczy.pl/informacja prasowa

Data: 16-07-2021, 14:54

Nałęczowianka wprowadziła nowość do swojej oferty – niegazowane napoje funkcjonalne NAŁ+ na bazie naturalnej wody mineralnej Nałęczowianka, z dodatkową zawartością wybranego składnika mineralnego oraz delikatnego owocowego smaku:

· NAŁ+ o smaku czarnej porzeczki wzbogacone o cynk, który pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego, a więc warto po niego sięgnąć, jeśli chcemy proaktywnie zadbać o swój organizm pod tym względem.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

· NAŁ+ o smaku jeżyny zawiera dodatkową dawkę potasu, pomagającego w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. To produkt, który sprawdzi się u osób aktywnych fizycznie.

· NAŁ+ o smaku zielonego jabłka z dodatkiem magnezu, przyczyniającego się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia. To propozycja dla osób, które dużo pracują, mają wiele planów i pragną wykorzystywać każdy dzień najlepiej, jak się da.

- NAŁ+ powstało na bazie naturalnej wody mineralnej Nałęczowianka, pochodzącej ze znanego ze swojego uzdrowiskowego klimatu Nałęczowa, położonego w otulinie Kazimierskiego Parku Krajobrazowego. Wierzymy, że trzy warianty, wzbogacone o różne składniki mineralne i owocowe smaki, odpowiedzą na różnorodne potrzeby konsumentów. To, co dodatkowo wyróżnia nasze funkcjonalne NAŁ+, to fakt, że nie zawierają barwników, konserwantów, cukru czy substancji słodzących” – podkreśla Katarzyna Sternowska, brand manager marki Nałęczowianka.

NAŁ+ dostępne jest w butelkach PET o pojemności 0,7 L, które nie tylko w 100% nadają się do recyklingu, ale są też wykonane w 50% z plastiku z recyklingu. Już wszystkie niegazowane formaty Nałęczowianki są dostępne także w opakowaniach wyprodukowanych w 50% z przetworzonego PET.

Napoje funkcjonalne NAŁ+ będą dostępne w szerokiej dystrybucji w całym kraju.