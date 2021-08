Nałęczowianka przygotowała mural pochłaniający zanieczyszczenia

Mural powstał na ścianie budynku przy ul. Jaworzyńskiej 9 w Warszawie. Malowidło wykonane przy użyciu specjalnych farb fotokatalitycznych pochłaniających zanieczyszczenia będzie zdobiło ścianę do 15 sierpnia br.

Autor: portalspozywczy.pl/informacja prasowa

Data: 03-08-2021, 08:51

Nałęczowianka przygotowała mural pochłaniający zanieczyszczenia / fot. materiały prasowe

Autorką projektu jest ilustratorka i projektantka graficzna Pola Augustynowicz. Na muralu zamieszczono także podziękowania skierowane do konsumentów, którzy segregują odpady. Dzięki takim działaniom butelki wody Nałęczowianka mają szansę dostać “drugie życie”. Już teraz butelki dla wszystkich niegazowanych formatów marki (również napojów funkcjonalnych NAŁ+) powstają w połowie z przetworzonego tworzywa. Co więcej, marka Nałęczowianka do pakowania butelek w zgrzewki wykorzystuje folię wyprodukowaną w 50% z plastiku z recyklingu.

Nestlé Waters, w którego portfolio znajduje się marka Nałęczowianka, ma ambitne cele: do 2030 roku chce odzyskiwać tyle butelek z tworzyw sztucznych, ile wprowadza na rynek, a do 2025 roku o 1/3 ograniczyć zużycie pierwotnych tworzyw sztucznych, w tym zwiększyć udział PET z recyklingu we wszystkich swoich butelkach do 50%.

Nestlé prowadzi także projekty mające na celu redukcję lub neutralizację emitowanego dwutlenku węgla dla całego portfolio w swoim biznesie Waters do 2025 roku. Do tego samego roku Nestlé Waters chce osiągnąć pozytywny wpływ na zasoby wody tam, gdzie prowadzi działalność.