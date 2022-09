Nałęczowianka z nowymi formatami butelek

Portfolio marki naturalnej wody mineralnej Nałęczowianka poszerzyło się o nowe, niegazowane formaty dla dzieci i młodzieży, dostępne w butelkach o dopasowanych do wieku pojemnościach, ze specjalnymi zakrętkami.

Nałęczowianka z nowymi formatami butelek. Zdjęcie ilustracyjne, fot. shutterstock

Nałęczowianka ma nowe formaty butelek

Nałęczowianka wprowadziła na rynek formaty: Kids o pojemności 0,33 L, Junior o pojemności 0,5 L oraz Teens o pojemności 1 L. Zostały one dostosowane do wieku młodych konsumentów tak, by można było je spakować do torby czy plecaka oraz zabrać ze sobą na plac zabaw czy do szkoły.

Bezpieczne zakrętki

Formaty Kids i Junior mają kilka różnych wersji kolorowych etykiet, na których można „wytropić” dzikie zwierzęta z różnych kontynentów (np. egzotyczne ptaki czy ssaki). Wariant Teens dla młodzieży dostępny jest z trzema etykietami na różne okazje z życia nastolatka (maraton nauki, gier czy seriali) oraz z hasłem „#Weź Łyka!”, przypominającym o nawadnianiu się.

Butelki mają bezpieczne i wygodne zakrętki z tzw. „dzióbkiem”. Co ważne, opakowania nadają się także w 100% do recyklingu – by do niego trafiły, wystarczy umieścić je w żółtym koszu na plastik.