Napar z kwiatów lipy pod nazwą Lipnicka lipina w dniu 6. czerwca br. został wpisany na listę produktów tradycyjnych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju wsi.

Napar z kwiatów lipy został wpisany na listę produktów tradycyjnych /fot. pixabay

Lipnicka lipina to dawny codzienny napój mieszkańców Lipnicy Murowanej i okolicznych miejscowości. Do jej przygotowania potrzebny jest susz z kwiatów lipy – drzewa, które mocno wpisało się w kulturę Lipniczan i stało się swoistym symbolem ich społeczności.

Lipnicka lipina ma wyraźny słodki smak lipowego nektaru z charakterystycznym intensywnym zapachem miodu.

Kwiaty z lipy pozyskuje się od końca czerwca do połowy lipca. Muszą one być w pełni rozwinięte, lecz nie mogą posiadać oznak zawiązania owocu. Kwiaty powinny być zbierane podczas słonecznej pogody, lecz nie po deszczach, w porze popołudniowej, z drzew rosnących z dala od uczęszczanych dróg. Przed suszeniem należy obrać kwiaty z gałązek lipowych i usunąć liście znajdujące się przy kwiatach.

Warstwy kwiatów lipiny, nie przekraczające 5 cm, należy suszyć w ciepłym i zacienionym miejscu, przez okres 4 – 5 dni. Dopiero z tak właściwie przygotowanego suszu można parzyć lipnicką lipinę. W tym celu należy umieścić od 6 do 8 gram suszu w imbryku, bądź innym naczyniu. Następnie zalać susz ½ litra gorącej, ale nie wrzącej wody.

Po zalaniu wodą to powinna stać tak minimum z 10 minut, tak żeby się zaparzyła a nie wystygła. O, i proszę zobaczyć jak się ładnie w dzbanku kwiaty rozwinęły! Trzeba było poczekać, żeby kwiaty w tej wodzie rozkwitły. I jak posiedzą troszkę to oddają wszystko co najcenniejsze i ten prawdziwy napar jest najlepszy

- Wywiad przeprowadzony z mieszkańcami Lipnicy Górnej.