Napój Ptyś marki Tarczyn powraca w nowej odsłonie

Kultowy napój Ptyś produkowany przez markę Tarczyn wraca na sklepowe półki. Napój dostępny będzie w trzech smakach i jak kiedyś pojawi się w szklanych opakowaniach, jednak o mniejszej pojemności.

Autor: AK

Data: 22-03-2022, 12:07

Napój Ptyś powraca na sklepowe półki. Kupić go będzie można w kanale tradycyjnym/ fot. mat. prasowe

Kultowy napój Ptyś powraca

Po latach przerwy do oferty produktów marki Tarczyn dołącza napój Ptyś. Jak przekazał producent, to odpowiedź na liczne prośby konsumentów, którzy powracając do wspomnień ze swojego dzieciństwa, przywoływali w nich również smak popularnego wtedy Ptysia. Teraz znów będą mogli zasmakować tego napoju i przenieść się w czasie do beztroskich dni.

Wskrzeszanie dawnych, znanych marek i produktów to nie nowość, bo na fali nostalgii na rynek powróciły np. napoje Frugo, piwo EB czy klapki Kubota. Ptyś był zresztą na tyle popularny, że kiedy zniknął z rynku doczekał się swoich naśladowców, jakim był np. bliźniaczo podobny napój Krzyś produkowany kiedyś przez firmę Jurajska.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Ile kosztuje napój Ptyś Tarczyn?

Nowa odsłona napoju, inspirowana kultową wersją sprzed lat, jest dostępna w trzech wariantach smakowych: pomarańcza, jabłko-pomarańcza, pomarańcza-grejpfrut. Butelki o pojemności 330 ml zwieńczone są kapslem a szata graficzna napoju nawiązuje do jego starej wersji, ale jest nowoczesna i odświeżona.

Produkt jest letnim in-outem dostępnym w kanale tradycyjnym. Być może jego powrót na sklepowe półki w tej wersji jest testem, który ma pokazać, czy nostalgia i miłe skojarzenia wystarczą, aby zainteresować nim klientów na tyle, aby pozostał w sklepach na dłużej.

Cena sugerowana na półce to 2,19 zł.