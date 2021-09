Napoje Ekipa schodzą z linii. Krynica Vitamin: jest zapotrzebowanie

Od ponad miesiąca odbieramy sygnały o wysokim zapotrzebowaniu na napoje Ekipa. Nasi handlowcy otrzymują dziesiątki telefonów z pytaniami o dystrybucję, mimo że to Koral za nią odpowiada. Widać ogromne zainteresowanie - mówi w rozmowie z portalspozywczy.pl, Tomasz Kułakowski, rzecznik prasowy Krynica Vitamin.

Data: 23-09-2021, 11:45

Produkcja napojów Ekipa idzie pełną parą; fot. mat.pras.

Napoje Ekipy wyprodukuje Krynica Vitamin, dystrybucją oraz reklamą B2B zajmie się firma Koral, a promocją konsumencką - sama Ekipa Friza.

Produkcja napojów idzie pełna parą i odbywa się na dwóch z trzech linii produkcyjnych w zakładzie Krynica Vitamin w powiecie łosickim na Mazowszu.

Napoje Ekipa będą dostępne w puszkach o pojemności 250 ml. Taki format powstał z myślą o młodzieży i dzieciach – najbardziej prawdopodobnych konsumentach.

Produkcja napojów Ekipa

Jak zapewnia Tomasz Kułakowski, produkcja napojów Ekipa idzie pełną parą i odbywa się na dwóch z trzech linii produkcyjnych w zakładzie w Dziadkowskiem-Folwarku (powiat łosicki, woj. mazowieckie), dedykowanych puszce aluminiowej. Krynica Vitamin specjalizuje się właśnie w produkcji napojów w opakowaniach aluminiowych, choć rozlewa również napoje do butelek PET i szklanych. - Cały proces jest bardzo dynamiczny - od produkcji napoju, przez kontrolę jakości, po przekazanie do magazynu i odbiór przez klienta - dodaje rzecznik prasowy spółki.

Napoje Ekipa dostępne będą w puszkach o pojemności 250 ml. Jak podkreśla Kułakowski, jest to bardzo wygodny, popularny i najczęściej rotujący format, idealny do wypicia "na raz". - Taki format powstał z myślą o młodzieży i dzieciach – najbardziej prawdopodobnych konsumentów - mówi.

Napoje Ekipa - zainteresowanie i dostępność

Sądząc po olbrzymim zainteresowaniu lodami Ekipa, z napojami może być podobnie. Takie przypuszczenia potwierdza Tomasz Kułakowski.

- Od ponad miesiąca odbieramy sygnały o wysokim zapotrzebowaniu na ten produkt, nasi handlowcy otrzymują dziesiątki telefonów z pytaniami o dystrybucję, mimo że to Koral za nią odpowiada. Widać ogromne zainteresowanie, choć nie pokuszę się o prognozowanie. Liczymy na udany, komercyjny projekt, ale skala przedsięwzięcia zależy od sprzedaży. Mamy świetną współpracę z naszymi partnerami. Krynica Vitamin produkuje napoje, Koral zajmuje się dystrybucją oraz reklamą B2B, a Ekipa promocją wśród konsumentów - tłumaczy.

Koral - Ekipa - Krynica Vitamin

Jak dodaje, Krynica Vitamin jest jednym z największych producentów napojów bezalkoholowych i niskoalkoholowych w Europie Środkowo-Wschodniej. W zeszłym roku wyprodukowano 457 mln sztuk napojów.

- Nasze produkty głównie eksportujemy i to eksport daje nam wzrost w przychodach ze sprzedaży napojów. Jednak zawsze podkreślamy, że to rynek polski jest dla nas najważniejszy. Szczególnie teraz, gdy wzrosły koszty transportu morskiego. Współpraca z Koralem i Ekipą jest dla nas bardzo ważna pod kątem dotarcia do klientów nowego segmentu. W większości są to młodzi, dynamiczni ludzie, którzy czekają na tego typu produkty, sygnowane przez swoich idoli budujących rozpoznawalność i markę w mediach społecznościowych. Daje to Krynicy Vitamin perspektywy na nawiązanie współpracy z nowymi kontrahentami - komentuje Tomasz Kułakowski.

- Jest to dla nas ważny kontrakt, bowiem wpisuje się w naszą filozofię prowadzenia biznesu – dywersyfikacji geograficznej i produktowej, by nie być uzależnionym ani od kontrahenta, ani od rynku zbytu, ani od kategorii napoju - dodaje.

Rzecznik prasowy Krynicy Vitamin tłumaczy nam także skąd pomysł na wspólny projekt dotyczący napojów Ekipa.

- Gdy tylko w sklepach pojawiły się lody Ekipy i Korala, zainicjowaliśmy kontakt z zarządem Ekipa Holding i zainspirowaliśmy najbardziej wpływową grupę influencerów medialnych do wprowadzenia na rynek napojów pod marką własną. Po wielogodzinnych rozmowach, udało nam się stworzyć wspólny - wraz z Ekipą i Koralem - projekt. I tak powstały napoje, inspirowane lodami sorbetowymi Ekipa - mówi w rozmowie z portalspozywczy.pl.

- Udało się to osiągnąć dzięki połączeniu sił. To nasze know-how w produkcji napojów, rozpoznawalna i lubiana marka Koral i rozpoznawalność i nośność marketingowa grupy influencerów Ekipa. Wspólnie pracowaliśmy nad recepturą napojów, korzystając z doświadczenia naszego działu R&D - podsumowuje.