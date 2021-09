Napoje funkcyjne - najlepszy moment na wzrost

Dane pokazują, że Polska znajduje się w czołówce krajów, gdzie konsumenci najchętniej sięgają po suplementy diety. Z drugiej strony, obserwujemy również coraz większe zainteresowanie żywnością wzbogaconą. Na tym rynku brylują napoje funkcyjne. O tym zjawisku pisze dla portalspozywczy.pl, dr Karolina Niezabitowska, menedżerka w firmie Krynica Vitamin.



Autor: dr Karolina Niezabitowska, Krynica Vitamin

Data: 29-09-2021, 12:10

dr Karolina Niezabitowska, menedżerka w firmie Krynica Vitamin opowiada o rynku napojów funkcyjnych

Naukowcy z całego świata pracują nad procesami wytwarzania żywności. Celem takich działań może być zwiększenie wydajności produkcji, odporności roślin czy też zwierząt, m.in. na pasożyty, a nawet poprawa wyglądu. Niestety okazało się, że np. taki pięknie wyglądający, czyli „dorodny” kurczak dzisiejszych czasów zawiera mniejsze ilości składników odżywczych niż kiedyś.

Badania dowodzą, że żywność w dzisiejszych czasach jest mniej wartościowa niż pokarmy 50 lat temu. Ok. 80% produktów ma znacznie niższą zawartość żelaza i wapnia. Około 75% produktów zawiera mniej witaminy A.

W ciągu dziesięcioleci zmniejszyła się również zawartość witaminy C i ryboflawiny o ok. 50%. Ilość pozostałych witamin z grupy B (głównie tiaminy i niacyny) spadła w przypadku 12-33% produktów. Powyższe dane nie napawają optymizmem i sugerują, że wkrótce suplementacja diety nie będzie wyborem a koniecznością, aby zapobiegać niedoborom lub je leczyć.

Niedobory witamin i składników odżywczych

Zgodnie z ludową prawdą: „lepiej zapobiegać…”, czyli sięgać po produkty ze sprawdzonych źródeł. Niestety z powodu stylu życia lub braku warunków, mało kto sam uprawia warzywa i owoce, czy też ma możliwość sprawdzenia pochodzenia żywności. Częściej idziemy na stragany albo do sklepu np. ze zdrową żywnością. Ale nawet wtedy nie mamy gwarancji zawartości właściwych ilości składników odżywczych. Pojawia się pytanie: to jak zapobiegać niedoborom? Najłatwiej sięgnąć po suplementy diety - skoncentrowane źródło substancji.

Dane pokazują, że Polska znajduje się w czołówce krajów, gdzie konsumenci najchętniej sięgają po suplementy diety. Rynek ten obecnie jest wart ok. 6 mld złotych i ciągle rośnie.

Żywność wzbogacona o witaminy i minerały

Obserwujemy również coraz większe zainteresowanie żywnością wzbogaconą. Standardem są płatki do mleka zawierające podstawowe witaminy i minerały. Na większości opakowań widnieją napisy typu „potrójna dawka magnezu", „więcej żelaza i witamin". Mało tego - pieczywo z marketów jest wzbogacone w witaminy albo składniki mineralne. Na półkach możemy znaleźć bułki nawet z kwasami omega.

Wśród konsumentów wzrasta także zainteresowanie napojami, które w swoim składzie mają niezbędne do funkcjonowania organizmu witaminy i minerały. Stale rosnąca świadomość zdrowego stylu życia oraz zyskujące popularność produkty wspierające aktywne formy spędzania wolnego czasu, odpowiadają za wzrost rynku w grupie napojów izotonicznych. W ten trend prozdrowotny wpisują się soki NFC, cieszące się coraz większym zainteresowaniem, podobnie jak w przypadku wód niegazowanych. W porównaniu z krajami zachodniej Europy jest to relatywnie mało, ale mamy tutaj perspektywę dużego wzrostu.

Napoje funkcyjne i inne trendy

W zależności od upodobań i potrzeb konsumentów producenci prześcigają się w propozycjach nowych połączeń smakowych i funkcjonalnych. Badania pokazują, że co czwarty konsument jest otwarty na nowości i chce poszukiwać ulepszonych smaków, czy innowacyjnych rozwiązań. Nie zapominajmy jednak, że aż 58% Polaków ma swoje ulubione napoje, po które sięga od lat. Takim dobrym rozwiązaniem wydaje się połączenie znanych i lubianych napojów ze składnikami funkcjonalnymi (funkcyjnymi) - niosącymi ze sobą konkretne działanie np. sok owocowy z guaraną, dzięki czemu może pomóc w zwiększeniu energii, czyli zmniejszeniu uczucia zmęczenia. Jeszcze do niedawna nowością były wody smakowe z kolagenem wpisujące się w trend active and beauty.

Pandemia przyczyniła się do nasilenia potrzeby wspierania odporności organizmu i ogólnie jego wzmacniania, szczególnie jeśli chodzi o naturalne sposoby. Do tej grupy produktów zaliczyć możemy napoje probiotyczne zawierające prozdrowotne szczepy głównie bakterii kwasu mlekowego. W ten trend wpisują się również produkty kiszone lub powstające w procesie fermentacji np. kombucha zawierająca symbiotyczne kultury bakterii i drożdży. W sklepach znajdziemy również produkty wzbogacone w prebiotyki, czyli substancje przyczyniające się do zwiększenia ilości dobroczynnych bakterii fermentacji mlekowej w przewodzie pokarmowym głównie FOS’y (fruktooligosacharydy) i MOS’y (mannanoligosacharydy), czy też GOS (galaktooligosacharydy).

Następnym trendem zyskującym na sile są produkty wegan friendly. Od wielu lat rośnie ilość wegan, co skutkuje wzrostem świadomości nie tylko jak komponować jadłospis, ale również jakich składników może w nim brakować, czyli co należy uzupełniać. Stąd pojawienie się napojów wysokobiałkowych, z białkiem pochodzenia roślinnego oraz suplementów diety specjalnie dedykowanych dla tej grupy, bogatych m.in. w żelazo, witaminę K, B12 czy też kwasy omega.

Wspólny mianownik dla powyższych trendów to tzw. smart shopping, czyli trend value for money. Oznacza to, że konsumenci szukają wysokiej jakości produktów w jak najniższej cenie. Mimo, iż rośnie gotowość Polaków do większych zakupów, to nie sięgają oni po produkty z najwyższych półek. Dyskonty przychodzą tutaj z pomocą starając się oferować te same produkty wysokiej jakości w możliwie jak najniższej cenie.

Producentem proponującym swoim kontrahentom stale to nowe rozwiązania nadążające za powyższymi potrzebami konsumentów jest Krynica Vitamin. W swojej ofercie posiada ona nie tylko wspomniane wyżej: kombuchę i napoje z białkiem np. z groszku, ale również inne napoje funkcyjne.

Shoty - płynne suplementy diety w stężonej postaci

Suplementy diety kojarzą nam się często z tabletkami i kapsułkami, bądź też ze specjalistycznymi odżywkami dla sportowców. Ale w sprzedaży dostępne są także tzw. shoty, czyli płynne suplementy diety w mocno stężonej postaci. Łączące świat napojów i farmacji. Ze względu na zawartość stężonych substancji o charakterystycznym smaku i zapachu w większości przypadków są to preparaty „trudne do przełknięcia”. Tutaj z pomocą przychodzą firmy z branży napojowej jak Krynica Vitamin, które mając ogromne doświadczenie potrafią zamaskować nawet najbardziej problematyczne substancje czynne takie jak np. rybi kolagen lub ekstrakty roślinne, sprawiając że produkt staje się smaczny. Krynica Vitamin stale pracuje nad poszerzaniem i doskonaleniem biblioteki wyróżniających się na rynku napojów (w tym także funkcjonalnych) i płynnych suplementów diety. Firma nieprzerwanie śledzi najnowsze trendy, testuje nowe receptury i jest otwarta na nowe kierunki rozwoju również proponowane przez kontrahentów.

dr Karolina Niezabitowska - doktor nauk chemicznych (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), menedżerka specjalizująca się w analizie rynku, tworzeniu i wprowadzaniu na rynek suplementów diety, żywności wzbogaconej, w tym napojów.