Napoje Tymbark w nowych, wakacyjnych smakach

W nowościach Tymbarku króluje ananas – owoc cieszący się ogromną popularnością, niezmiennie kojarzony z wakacyjnym klimatem oraz zyskujący coraz więcej fanów. Tymbark jak zawsze wychodzi naprzeciw gustom konsumentów – dlatego oferuje aż dwa napoje z tym owocem i równie popularnymi cytrusami: Pomarańcza-Ananas, Limonka-Ananas. Te tropikalne nowości uzupełnia smak łączący dwa rodzime, ale również wakacyjne owoce: truskawkę i malinę.

Jak co roku napoje Tymbark w sezonie wiosenno-letnim są także wspierane szeroką komunikacją. Kampania pod hasłem „Naturalnie do posiłku” przypomina, że pasują one do różnorakich posiłków. Tymbark smakuje do wszystkiego przy wspólnym stole.

Wielkość i rodzaj opakowania jednostkowego: 2 l, butelka PET

Wielkość i rodzaj opakowania zbiorczego: 6 sztuk, zgrzewka

Sugerowana cena na półce: od 3,99 zł

