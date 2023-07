30 czerwca 2023 r. firmy Bracia Sadownicy i Victoria Cymes sfinalizowały transakcję, na mocy której działając już jako Grupa, umocnią swoją pozycję w kategorii soków i napojów. Spółki pozostają na rynku jako oddzielne podmioty. W pierwszej fazie konsolidacja odbędzie się na poziomie kluczowych procesów i kultury organizacyjnej.

Bracia Sadownicy I Victoria Cymes łączą siły. / fot. materiały prasowe

Połączenie firm Bracia Sadownicy i Victoria Cymes zmienia układ sił w kategorii soków, nektarów i napojów na polskim rynku.

Jedna z najsilniejszych bezpośrednich dystrybucji produktów w Polsce i podwojenie obrotów w ciągu trzech lat to główne cele biznesowe połączonych podmiotów.

Nowa Grupa odpowiada na potrzeby konsumentów i planuje zbudowanie platformy produktów zdrowych, naturalnych i rzemieślniczych.

Bracia Sadownicy I Victoria Cymes łączą siły

Celem biznesowym Grupy jest podwojenie obrotu w ciągu trzech lat (w bieżącym roku estymowane jest około 200 mln zł przychodów) oraz zbudowanie jednej z najsilniejszych i najbardziej sprawnych bezpośrednich dystrybucji produktów świeżych w Polsce, jako jednej z kluczowych przewag konkurencyjnych. Prezesem Zarządu Grupy został Adam Jędrzejewski, założyciel marki Bracia Sadownicy. Lech Krukowski, dotychczasowy wiceprezes zarządu firmy Victoria Cymes, objął funkcję Doradcy Zarządu.

„Połączenie dwóch firm o charakterze rodzinnym pozwoli nam rozwijać się na większą skalę, ale jednocześnie zachować kameralność i lokalność. Jesteśmy przekonani, że dwa różne pokolenia, dwie różne energie, ale ten sam cel i co najważniejsze – te same wartości, wyniosą obie firmy na zupełnie inny poziom. Chcemy jak najlepiej wykorzystać własne silne moce sprzedażowe i jeszcze mocniej rozwinąć sieć dystrybucji, aby docierać ze świeżym produktem do sklepów, zarówno w kanale tradycyjnym, jak i nowoczesnym, w każdym zakątku Polski.” – mówi Adam Jędrzejewski, założyciel marki Bracia Sadownicy.

Ambitne plany nowej Grupy

Strategia portfelowa zakłada pozostanie obecnych marek Bracia Sadownicy i Victoria Cymes, jak również powstanie nowej marki, pozwalającej na wejście w nowe kategorie produktowe, w których spółki zamierzają się rozwijać.

„Po połączeniu chcemy wejść w nowe kategorie produktowe, które pozwolą nam w pełni wykorzystać możliwości dystrybucyjne. Naszym celem jest budowanie platformy produktów świeżych, naturalnych i zgodnych z filozofią neocraft, gdzie kluczowa jest autentyczność i właściwe zrozumienie oczekiwań współczesnych konsumentów. Nie chcemy konkurować z koncernami - chcemy budować własną ścieżkę rozwoju. Najpierw jednak uporządkujemy ofertę obu firm w sposób pozwalający uniknąć kanibalizacji produktów, a jednocześnie zbudować szerokie portfolio produktów z różnym pozycjonowaniem cenowym.” - mówi Aleksandra Głuchowska, Członek Zarządu spółek Bracia Sadownicy i Victoria Cymes. Dziś konsumenci zdecydowanie większą uwagę przywiązują do racjonalnego wydawania pieniędzy. Z drugiej zaś strony nie odwrócimy już trendu związanego ze zdrowym żywieniem czy chociażby zrównoważonym działaniem na rzecz środowiska. Naszym zdaniem, ludzie nie przestaną sięgać po produkty jakościowe, mniej przetworzone, jednak z większym rozsądkiem będą podchodzić do zakupów i marnotrawstwa żywności. Liczymy na pokolenie Z, które jest zainteresowane zdrowymi, ciekawymi produktami i bardzo często potrafi przekształcić produkty niszowe w produkt masowy. Jako producenci musimy oczywiście liczyć się z tym, że istnieje próg cenowy, którego przekroczyć nie można, więc naszym zadaniem będzie utrzymanie określonego poziomu ceny, ale przy zachowaniu jakości produktów. – dodaje Adam Jędrzejewski.

Połączenie pozwoli firmie umocnić pozycję rynkową w kategorii soków, nektarów i napojów i znaleźć się na podium wśród trzech największych producentów soków w Polsce (2,5 proc. udziałów w kategorii SNN pod względem wartości). Grupa pozostanie liderem wśród marek soków NFC (ang. not from concentrate), czyli soków tłoczonych, z 15,1 proc. udziałem oraz 40,2 proc. udziałem wśród markowych soków NFC pod względem wartości (dane zagregowane 12 miesięcy: czerwiec 2023 – maj 2023 r., NielsenIQ).

Zakłady produkcyjne Grupy zlokalizowane są w Śmiłowicach (woj. kujawsko-pomorskie) i Wałczu (woj. zachodniopomorskie). Zgodnie z planami Grupa będzie kontynuować współpracę z dotychczasowymi kluczowymi podwykonawcami i dostawcami.

W ramach połączenia firm tworzona jest nowa struktura w oparciu o obecnych pracowników, co oznacza dla nich przede wszystkim szansę na rozwój w dobrze im znanej, własnej organizacji. Grupa nie planuje redukcji zatrudnienia, lecz wzrost i rozwój struktur, mający na celu profesjonalizację i maksymalne wykorzystanie obecnych mocy produkcyjnych i sprzedażowych. Dzięki połączeniu, oba podmioty zyskają nowe perspektywy, zarówno od strony operacyjnej, jak i handlowej. Konsolidacja i reorganizacja, polegająca na skróceniu łańcucha dostaw, przyniesie Grupie dużo większe możliwości, a tym samym szanse na stabilne funkcjonowanie w dynamicznym otoczeniu.

W niektórych aspektach się różnimy, ale na wiele spraw patrzymy w sposób podobny. Jest to szansa dla obu zespołów, aby uczyć się od siebie nawzajem. Wierzymy w to, że budujemy dla nas wszystkich nową rzeczywistość i kreujemy na rynku coś zupełnie nowego. Liczymy się z tym, że przed nami dużo pracy i wiele wyzwań wynikających z połączenia dwóch struktur, jednak wiemy, że nasze organizacje tworzą ludzie, którzy są otwarci i chcą się rozwijać, więc patrzymy na to, jak na siłę napędową. – podkreśla Adam Jędrzejewski.

Sektor owocowo-warzywny z potencjałem do rozwoju

W ocenie firmy, w sektorze owocowo-warzywnym cały czas drzemie ogromna siła i potencjał do rozwoju. Rynek soków NFC jest najprężniej rozwijającą się gałęzią produktów sokowniczych w ostatnich latach. Według danych Acumen Research and Consulting globalny rynek soków tłoczonych na zimno osiągnął w 2021 roku wartość 1 452,7 mln USD i w latach 2022 - 2030 ma rosnąć w średniorocznie o 7,3 proc., aby w 2030 r. osiągnąć wartość 2 684,8 mln USD. Stale rosnące zainteresowanie sokami NFC świadczy o coraz większej świadomości Polaków, którzy w sklepach szukają nie tylko produktów smacznych, ale też takich z naturalnym składem i wyróżniających się najwyższą jakością. Globalne trendy wciąż mówią o rosnącym znaczeniu warzyw i owoców i ich roli w zbilansowanej i zróżnicowanej diecie; podkreślają również rosnące znaczenie lokalnych produktów. Polska także, jako jeden z kluczowych producentów owoców i warzyw, oferuje dostęp do surowców, stwarzając tym samym dobre warunki dla rozwoju branży.

