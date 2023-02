Napoje

Napojowy gigant nie ugnie się presji. Będzie dalej podnosić ceny w 2023 r.

Autor: oprac. PP

Data: 19-02-2023, 15:01

Coca-Cola Company planuje ponownie podnosić ceny w 2023 r. wbrew wezwaniom niektórych detalistów do wycofania podwyżek, argumentując, że "zasłużyła sobie na prawo do ustalania cen z konsumentami" dzięki skutecznemu marketingowi i zwinnemu podejściu do pakowania.

Coca-Cola planuje ponownie podnieść ceny w 2023 r.; fot. shutterstock.com